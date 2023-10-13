«دبي كوميرسيتي» تستعرض استراتيجيتها في تطوير التجارة الرقمية

أعلنت ((دبي كوميرسيتي))؛ المنطقة الحرة الأولى من نوعها في المنطقة المتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ((دييز)) و((وصل)) العقارية، عن مشاركتها في فعاليات ((إكسباند نورث ستار))، حيث تعمل على استعراض استراتيجيتها في تطوير منظومة التجارة الرقمية.

وتهدف مشاركة ((دبي كوميرسيتي))، إلى التواصل مع أبرز الشركات الناشئة التي تشارك في الحدث من أكثر من 100 دولة حول العالم ويستقطب أكثر من ألف مستثمر ـ يديرون أصولاً بقيمة تريليون دولار - إلى دبي التي تتنامى مكانتها كمركز للاقتصاد الرقمي العالمي، وذلك لاستعراض منظومتها المتكاملة من البنية التحتية والمرافق المتطورة التي صُممت خصيصاً لتلبية احتياجات شركات التجارة الرقمية، إلى جانب محفظة الخدمات المُبتكرة لتأسيس ومزاولة الأعمال، ودعم العمليات، والاستشارات الجمركية، والحلول اللوجستية المتكاملة، وتكنولوجيا البلوك تشين، التي توفرها المنطقة الحرة ضمن بيئة أعمال متطورة تجمع أبرز الشركات والمتخصصين في هذا المجال.

كما تأتي مشاركة المنطقة الحرة في هذا الحدث بما ينسجم مع جهودها الرامية إلى تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية في تطوير منظومة التجارة الرقمية على مستوى المنطقة، وتماشياً مع هويتها المؤسسية والتزامها بالمساهمة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 على صعيد دفع نمو الاقتصاد الرقمي في الإمارة خلال السنوات العشر المقبلة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز