تنامي مخاوف الإمدادات يصعد بأسعار النفط

قفزت أسعار النفط دولارين أمس بعد أن شددت الولايات المتحدة برنامج العقوبات على صادرات الخام الروسية، ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات في سوق تشهد شحاً بالفعل، ومن المتوقع أن تنخفض المخزونات العالمية خلال الربع الرابع من العام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.2 دولار بما يعادل نحو 3% إلى نحو 89 دولاراً للبرميل خلال التعاملات، وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.98 دولار أو 2.39% إلى 84.89 دولاراً.

وكان كلا الخامين قد حققا في وقت سابق مكاسب بلغت دولارين.

وعلى الرغم من التقلبات خلال الأسبوع في كلا الخامين القياسيين، يتجه برنت لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 4%، في حين يتجه خام غرب تكساس الوسيط للصعود بأكثر من 2.5% خلال الأسبوع، بعد ارتفاع كلا العقدين يوم الاثنين الماضي.

وكان الدافع وراء هذا الارتفاع هو احتمال انقطاع صادرات من الشرق الأوسط بسبب الأحداث في الشرق الأوسط.

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