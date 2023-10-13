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12.92 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

10/13/2023 7:22:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجلت التصرفات العقارية في دبي 12.92 مليار درهم، الأسبوع الماضي، مع 1659 مبايعة، بقيمة 9.65 مليارات درهم، منها 297 مبايعة للأراضي، بقيمة 5.08 مليارات درهم، و1362 مبايعة للشقق والفلل بـ 4.57 مليارات درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة مليار درهم في نخلة جميرا، وتصدرت مدينة هند 4 المناطق في عدد المبايعات، مع 55 مبايعة بقيمة 90.69 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 1.83 مليار درهم بمنطقة الصفوح الثانية أهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في نخلة جميرا، وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق في عدد مبايعات الشقق والفلل، مع 150 مبايعة بقيمة 144.95 مليون درهم. وسجلت الرهونات 2.37 مليار درهم، منها 82 رهن أراضٍ، بقيمة 947.36 مليون درهم، و491 رهن فلل وشقق، بقيمة 1.42 مليار درهم، وتم تسجيل 117 هبة، بقيمة 899.96 مليون درهم.

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