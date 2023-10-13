صندوق النقد: اقتصاد الإمارات يواصل نموه القوي

أكدت تقارير عالمية تواصل زخم النمو في اقتصاد الإمارات العام الحالي بدعم زيادة الثقة في الأعمال، والمبادرات الحكومية وتوقعت استمرار الانتعاش خلال 2024 بدفع النمو الملحوظ في القطاعات الأساسية وازدهار الأعمال والقطاع الخاص غير النفطي.

وقدر صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات بما يتجاوز 4% العام الجاري، مع توقعات باستمرار نموه على الوتيرة نفسها خلال 2024، لافتاً إلى التطورات الاجتماعية والإجراءات الداعمة للأعمال التي تواصل استقطاب المواهب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي للدولة. وأثنى الصندوق على جهود الإمارات لتعزيز السياسة الاحترازية الكلية وتطوير أطر التعافي.

من جانبها توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) استمرار الزيادة في آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات.

وأوضحت في تقريرها لشهر أكتوبر أن النمو المتوقع يأتي بدعم من زيادة الثقة في الأعمال، والمبادرات الحكومية، وزيادة الإنفاق الأسري.

وأضافت إن قطاع السياحة في الإمارات الذي يمثل أكثر من 16% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد استمر في الارتفاع، وتجاوز مستويات ما قبل الجائحة من حيث عدد الزوار مع زيادة أعداد الزوار إلى دبي بسبة 19% في النصف الأول من 2023، مقارنة بالعام الماضي. وعكس مؤشر «ستاندرد آند بورز» لشهر سبتمبر 2023 الأداء الإيجابي للاقتصاد في دولة الإمارات؛ حيث ارتفع إلى 56.7 مقارنة مع 55 في الشهر السابق، وشهدت هذه الزيادة أقوى نمو في القطاع الخاص غير النفطي منذ يونيو؛ حيث قفزت الطلبات الجديدة مسجلة أعلى مستوياتها منذ يونيو 2019.

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