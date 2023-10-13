فرنسا والبرتغال وبلجيكا تتأهل إلى نهائيات بطولة أوروبا 2024



جاءت فرنسا على رأس ثلاثة منتخبات ضمنت التأهل لنهائيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بعدما سجل كيليان مبابي هدفين في الفوز 2-1 على هولندا الجمعة.

وإلى جانب فرنسا، وصيفة بطل العالم التي حققت العلامة الكاملة في المجموعة الثانية، تأهلت البرتغال وبلجيكا إلى نهائيات البطولة التي تقام في ألمانيا بين 14 يونيو و14 يوليو تموز المقبلين.

وحققت البرتغال العلامة الكاملة في المجموعة العاشرة بتغلبها 3-2 على سلوفاكيا بينما تأهلت بلجيكا عن المجموعة السادسة بفوزها 3-2 على النمسا.

ولم تغب فرنسا عن نهائيات البطولة منذ 1988.



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