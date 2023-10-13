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وفاة الشاعرة الأمريكية لويز جلوك الحائزة على جائزة نوبل للآداب عام 2020

10/13/2023 7:22:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توفيت الشاعرة الأمريكية الحائزة على جائزة نوبل في الآداب لويز جلوك عن 80 عاما، وذلك حسبما صرح رئيس دار النشر "فارار وستراوس وجيرو" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الجمعة.

ونالت الشاعرة وكاتبة المقالات جلوك جائزة نوبل في 2020 تقديرا لعملها، حيث اشاد أعضاء لجنة التحكيم بـ"صوتها الشعري الذي لا لبس فيه والذي بجماله البسيط يجعل الوجود الفردي عالميا".

كما فازت جلوك أيضا بجائزة بوليتزر والميدالية الوطنية للعلوم الإنسانية وجائزة الكتاب الوطني وجائزة دائرة نقاد الكتاب الوطني وجائزة بولينجن.

وقد ولدت جلوك في مدينة نيويورك عام 1943 وتوفيت في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس.

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