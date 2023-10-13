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الناخبون في نيوزيلندا يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس الوزراء المقبل

10/13/2023 7:22:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


فتحت لجان الاقتراع أبوابها في نيوزيلندا اليوم السبت بالتوقيت المحلي في أول انتخابات وطنية منذ الاستقالة المفاجئة لرئيسة الوزراء السابقة جاسيندا أرديرن في
يناير.

وتوصف الانتخابات بأنها "صراع الكريسيز" نسبة إلى الاسم الأول لرئيس الوزراء الحالي كريس هيبكنز من حزب العمال، والاسم الأول لمرشح الحزب الوطني المعارض، كريستوفر لوكسون.
وتولى هيبكنز رئاسة الوزراء عقب استقالة أرديرن.

ومن المرجح أن يكون لحزب نيوزيلندا أولا الشعبوي المناهض للهجرة، بقيادة وينستون بيترز، دور مهم في البرلمان المقبل للبلاد.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تصدر تجمع اليمين المؤلف من الأحزاب الثلاثة: الوطني و"أيه سي تي" و"نيوزيلندا أولا"، غير أن الفوارق بينها تظل ضيفة، وهناك حالة من عدم اليقين حيال استقرار هذا التحالف.

واستبعد كل من بيترز وهيبكنز العمل مع بعضهما البعض، بينما حذر الحزب الوطني من إمكانية إجراء "انتخابات ثانية" إذا اضطر إلى التفاوض مع بيترز بعد الانتخابات.

وسيتم إصدار النتائج الأولية بشكل تدريجي السبت عقب إغلاق صناديق الاقتراع. وإذا كانت النتيجة متقاربة، قد لا يعرف الناخبون الحكومة المقبلة إلى أن يتم الإعلان عن فرز الأصوات النهائي في 3
نوفمبر.

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