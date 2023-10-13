من ضمنها الشاي بنوعيه الأسود والأخضر .. مواد غذائية تساعد في تحسين الصحة وحماية الإنسان من الأمراض

كشفت الدكتور ليزا أفينسكايا خبيرة التغذية الروسية عضو الجمعية المهنية لخبراء التغذية وعلم التغذية، عن المواد الغذائية التي تساعد في تحسين الصحة وحماية الإنسان من الأمراض المزمنة.

وكشفت الخبيرة أن

جميع المنتجات الغذائية الغنية بالفلافونويد لها هذا التأثير.



وقد أكدت الدراسات العلمية التي أجراها العلماء هذا التاثير الإيجابي للفلافونويدات، وفقا لروسيا اليوم.

فقد اتضح لهم أن جميع الفئات الفرعية لهذه المواد تحمي الجسم على المستوى الجزيئي وقادرة على حماية الإنسان من الأمراض المزمنة.

وتشير الخبيرة إلى أن من ضمن المواد الغنية بالفلافونويدات ما يلي :

-الشاي بنوعيه الأسود والأخضر

-الثمار الطازجة والمجمدة

-الفلفل الحار

-الشوكولاتة الداكنة

-البقدونس

-الزعتر

-السبانخ

-الخضار الورقية

وأضافت

"يجب على الشخص التعود على تناول الخضار الورقية والثمار والفلفل بحيث تصبح من ضمن أطباق الطعام التي يتناولها يوميا. كما تنصح بتناول كوب واحد على الأقل من الشاي الأخضر

أو الأسود يوميا لأنه مفيد أيضا".



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