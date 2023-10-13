بدأ آلاف الفلسطينيين، الجمعة، بالنزوح في اتجاه جنوب قطاع غزة بعد إلقاء الجيش الاسرائيلي لرسائل تحذيرية تطالب سكان غزة بإخلاء منازلهم فورا.

وشهدت هذه المنطقة حركات مكثفة للسيارات وشاحنات فيما تحرك بعضهم مشيا على الأقدام بعد التهديدات الإسرائيلية.

ياتي ذلك فيما أقر الجيش الإسرائيلي بأن عملية الإخلاء "ستستغرق وقتًا"

أكثر من مهلة الأربع والعشرين ساعة التي أعلنها في وقت سابق اليوم، وقال المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس إن قواته تطلب من سكان القطاع المغادرة باتجاه الجنوب.

من جانبه .. أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية عن رفضه للأمر الإسرائيلي لسكان قطاع غزة بإخلاء منازلهم والتوجه جنوب القطاع، مؤكدا أن إسرائيل تسعى لإيجاد منطقة عازلة خالية من السكان .

وفي وقت سابق، الجمعة، أعلنت الأمم المتحدة أن الجيش الإسرائيلي أبلغها بضرورة انتقال 1.1 مليون فلسطيني في غزة إلى جنوب القطاع خلال 24 ساعة، في حين قالت سلطات القطاع إن هذا الإعلان يأتي ضمن الحرب النفسية لإحداث بلبلة بين المواطنين.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن سكان مدينة غزة مطالبون بإخلاء منازلهم والتوجه جنوبا، قائلا إنه "سيواصل العمليات بشكل كبير" في المدينة التي وصفها بأنها "منطقة عمليات عسكرية".

وذكر الجيش في بيان أن السكان لن يتمكنوا من العودة إلى مدينة غزة إلا عند صدور إعلان آخر يسمح بذلك.

كما حذر الجيش الإسرائيلي سكان القطاع من الاقتراب من منطقة السياج الفاصل مع إسرائيل.

اقرأ أيضاً:

آلاف الفلسطينيين يبدأون النزوح نحو جنوبي قطاع غزة بعد دعوة اسرائيل السكان لإخلاء منازلهم

غوتيريش معلقاً على التصعيد في غزة: "حتى الحروب لها قواعد"

وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 1900 قتيل بينهم 614 طفلاً

بايدن يؤكد أن معالجة الأزمة الإنسانية في غزة تمثل "أولوية"

لوفتهانزا تعلق رحلاتها الجوية إلى بيروت بسبب التوتر في الشرق الأوسط





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز