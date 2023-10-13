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غوتيريش معلقاً على التصعيد في غزة: حتى الحروب لها قواعد

10/13/2023 7:22:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة قبل اجتماع لمجلس الأمن بشأن التصعيد بين إسرائيل وغزة، أن "حتى الحروب لها قواعد"، داعيا إلى حماية المدنيين الذين لا يجوز أيضا "استخدامهم دروعا".

وقال غوتيريش للصحافيين إن "الوضع في غزة وصل إلى مستوى خطير"، مشددا على أن "النظام الصحي على وشك الانهيار" و"المشارح مكتظة" فضلا عن "أزمة المياه" في القطاع الفلسطيني المحاصر.

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غوتيريش معلقاً على التصعيد في غزة: "حتى الحروب لها قواعد"

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