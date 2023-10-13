إسرائيل تمهل سكان شمال قطاع غزة 24 ساعة للنزوح إلى الجنوب

مع ارتفاع حدة التصعيد في قطاع غزة وسط ترجيحات ببدء إسرائيل هجوماً برياً، أبلغت الأخيرة سكان شمال القطاع (1.1 مليون نسمة) بإخلاء منازلهم والتوجه نحو الجنوب خلال 24 ساعة.

وهو الأمر الذي اعتبرته الأمم المتحدة ((من المستحيل تنفيذه دون عواقب إنسانية مدمرة))، بينما اعتبر البيت الأبيض أن مهلة 24 ساعة ستكون ((أمراً صعباً))، في حين حذرت مصر من ذلك، وطالبت الجامعة العربية الأمم المتحدة بالتدخل لمنع ((التهجير القسري)) للفلسطينيين.

وغادر الآلاف من السكان الذين يعيشون في شمال القطاع بالسيارات وعلى دراجات نارية وشاحنات وعلى الأقدام، وذلك بعدما دعا الجيش الإسرائيلي سكان مدينة غزة في بيان ألقاه على السكان، إلى إخلائها والتوجه نحو جنوب القطاع، وأعلن أن المدينة أصبحت ((منطقة عمليات عسكرية كبيرة)).

وأضاف في تحذيره إلى سكان المدينة، التي تعد أكبر مدن القطاع ازدحاماً بالسكان: ((لن يتمكنوا من العودة إلى مدينة غزة إلا بعد صدور إعلان آخر يسمح بذلك)).

وقتل 70 فلسطينيا على الأقل أمس، جراء غارات إسرائيلية استهدفتهم لدى محاولتهم النزوح من مدينة غزة إلى وسط وجنوب القطاع حسب ما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

1.1 مليون فلسطيني

من جهتها قالت الأمم المتحدة في وقت مبكر من أمس الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي أبلغها بأن نحو 1.1 مليون فلسطيني في غزة يجب أن ينتقلوا إلى جنوب القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة، فضلاً عن إجلاء موظفي المنظمة من هذه المنطقة. وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان، ((ترى الأمم المتحدة أنه من المستحيل تنفيذ مثل هذا الأمر دون عواقب إنسانية مدمرة)).

كما اعتبرت ((الأونروا)) أن طلب إسرائيل ((مروع)). وحذرت من أن غزة تتحول بسرعة إلى حفرة من الجحيم وعلى وشك الانهيار. من جهته اعتبر مسؤول كبير باللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس، أن الأحداث في قطاع غزة تتجه نحو احتمالات كارثية، مشيراً إلى أن ما يبلغنا به زملاؤنا في غزة (بشأن الأوضاع الإنسانية) يفوق الخيال.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن السلطات الفلسطينية أبلغتها بأنه من المستحيل إجلاء المرضى الضعفاء من مستشفيات شمال قطاع غزة، وذلك بعدما أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء المنطقة. وأوضح المتحدث باسم المنظمة طارق ياساريفيتش خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف، أنه ((في ظل الضربات الجوية الإسرائيلية الجارية، لم يعد هناك أي مكان آمن يمكن للمدنيين الذهاب إليه)).

أمر صعب

في المقابل اعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، جون كيربي، دعوة إسرائيل لتحرك ما يربو على مليون مدني في شمال قطاع غزة خلال 24 ساعة ستكون أمراً صعباً.

وأضاف كيربي في مقابلة مع ((إم.إس.إن.بي.سي)) أمس، أن ((هذا يعني انتقال عدد كبير من الأفراد في فترة زمنية قصيرة جداً)).

وحذرت مصر أمس الجمعة من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم.

وأكدت في بيان أصدرته وزارة الخارجية، أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابهم.

منع التهجير القسري

وطالبت الجامعة العربية، الأمم المتحدة بالتدخل لمنع ((التهجير القسري)) للفلسطينيين و((تجنب جريمة حرب جديدة ترتكبها إسرائيل)).

وكشف الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على منصة ((إكس))، أمس، عن أنه وجه خطاباً عاجلاً للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، طلب فيه ضرورة أن يضع ثقله السياسي والمعنوي للحيلولة ((دون وقوع جريمة حرب جديدة تخطط إسرائيل لارتكابها، كجزء من حملتها ضد قطاع غزة عبر مطالبتها سكان شمال قطاع غزة بالانتقال فوراً إلى جنوبه)).

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