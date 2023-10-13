وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 1900 قتيل بينهم 614 طفلاً

أعلنت وزارة الصحة في غزة

مساء الجمعة، أن حصيلة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة ارتفعت إلى 1900 قتيل.

وقالت الوزارة في بيان إن الضربات المتواصلة أدت إلى "ارتفاع عدد الشهداء... إلى 1900 بينهم 614 طفلا و370 سيدة"، وأضافت أن 7696 شخصا أصيبوا خلال ستة أيام من الرد الإسرائيلي على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل.

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