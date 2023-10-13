وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 1900 قتيل بينهم 614 طفلاً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الصحة في غزة
مساء الجمعة، أن حصيلة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة ارتفعت إلى 1900 قتيل.
وقالت الوزارة في بيان إن الضربات المتواصلة أدت إلى "ارتفاع عدد الشهداء... إلى 1900 بينهم 614 طفلا و370 سيدة"، وأضافت أن 7696 شخصا أصيبوا خلال ستة أيام من الرد الإسرائيلي على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على إسرائيل.
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