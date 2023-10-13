البيت الأبيض: كوريا الشمالية سلمت روسيا ألف حاوية من المعدات العسكرية والذخيرة

أعلن البيت الأبيض يوم الجمعة أن كوريا الشمالية أرسلت أكثر من ألف حاوية من المعدات والذخيرة العسكرية إلى روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

أثيرت التكهنات بشأن خطة كورية شمالية محتملة لإعادة ملء مخزونات روسيا من الذخيرة التي استنفدت في حربها ضد أوكرانيا عندما زار كيم جونغ اون روسيا الشهر الماضي للقاء الرئيس فلاديمير بوتين وزيارة عدة مواقع عسكرية مهمة.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس البيت الأبيض للأمن القومي، إن الولايات المتحدة تعتقد أن كيم يسعى للحصول على تكنولوجيا أسلحة روسية متطورة مقابل منح روسيا ذخيرة، لتعزيز برنامج كوريا الشمالية النووي.

دعا كيم الشهر الماضي بعد لقاء بوتين الى زيادة كبيرة في إنتاج الأسلحة النووية ولتلعب بلاده دورا أكبر في تحالف دول يواجه الولايات المتحدة "في حرب باردة جديدة،" وفقا لوسائل إعلام رسمية.

واوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم أدلى بالتصريحات خلال جلسة ليومين في البرلمان، الذي عدل الدستور ليتضمن سياسته الخاصة بالتوسع في برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.

نشر البيت الأبيض صورا قال إنها للحاويات أثناء تحميلها على سفينة ترفع علم روسيا قبل أن تنقل عبر قطار إلى جنوب غرب روسيا. شحنت الحاويات بين 7 سبتمبر والأول من أكتوبر بين مدينتي ناجين في كوريا الشمالية ودوناي في روسيا، وفقا للبيت الأبيض.

وصرح كيربي قائلا "ندين كوريا الشمالية لتزويدها الروس بهذه المعدات العسكرية التي ستستخدم في الهجوم على مدن أوكرانية وتقتل مدنيين أوكرانيين وتعزز الحرب غير الشرعية لروسيا."

واضاف "مقابل الدعم، نقدر أن بيونغيانغ تسعى لمساعدة عسكرية من روسيا تتضمن طائرات مقاتلة وصواريخ أرض - جو ومركبات مدرعة ومعدات إنتاج صواريخ باليستية أو مواد أخرى وتكنولوجيا متطورة وغيرها."

كانت الولايات المتحدة قد اتهمت كوريا الشمالية في السابق بتزويد روسيا بالذخيرة وقذائف مدفعية وصواريخ. وأنكرت كوريا الشمالية تزويد موسكو بأي أسلحة في السابق.

وكشفت الولايات المتحدة عن هذه المعلومات الاستخباراتية في الوقت الذي انتقدت فيه كوريا الشمالية يوم الجمعة وصول حاملة طائرات قتالية أمريكية إلى كوريا الجنوبية، وهو ما وصفته بأنه "استفزاز"، وأثارت مرة أخرى شبح استخدام الأسلحة النووية للدفاع عن نفسها.

ووصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية وصول حاملة الطائرات بأنه "استفزاز عسكري غير مقنع" يثبت أن الخطة الأمريكية لمهاجمة كوريا الشمالية تتحقق.

وهددت بالرد بما يتماشى مع عقيدتها النووية التصعيدية التي تسمح بالاستخدام الوقائي للأسلحة النووية.

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