روسيا تقترح على مجلس الأمن الدولي قراراً بشأن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين



أظهرت مسودة اطلعت عليها رويترز أن روسيا اقترحت الجمعة على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا بشأن صراع إسرائيل وحركة

(حماس) يدعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار والتنديد بالعنف ضد المدنيين وجميع الأعمال الإرهابية.

ويدعو أيضا مشروع القرار الذي يقع في صفحة واحدة إلى الإفراج عن الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين الذين يحتاجون للإجلاء.



وقال دبلوماسيون إن النص سُلم إلى المجلس الذي يتألف من 15 عضوا خلال اجتماع مغلق حول الصراع اليوم الجمعة.

تأتي هذه الخطوة بعد أن حثت بلدان إسرائيل على وقف الهجمات على شمال غزة حيث تحدى أكثر من مليون مدني أمرا إسرائيليا بالإخلاء قبل أن تبدأ القوات الإسرائيلية في ملاحقة مقاتلي حماس الذين شنوا هجوما على إسرائيل في مطلع الأسبوع.

ويشير مشروع القرار الروسي إلى إسرائيل والفلسطينيين، لكنه لا يذكر حماس على نحو مباشر.

وقال دبلوماسي بالمجلس تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لرويترز "لم يتشاوروا مع أحد ولم يذكر حماس حتى، لذا فمن الواضح أنهم غير جادين أو متحالفين مع معظم أعضاء المجلس".

ويحتاج قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا حق النقض (فيتو).



ولم يتضح حتى الآن متى أو ما إذا كانت روسيا ستطرح مشروع القرار للتصويت.

ونفذت حماس هجومها الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل يوم السبت، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص واحتجاز العشرات من الرهائن في غزة.



وردت إسرائيل بشن أعنف الضربات الجوية في صراعها مع الفلسطينيين المستمر منذ 75 عاما. وقالت سلطات غزة إن 1900 شخص قتلوا.ط

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