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رئيسا مجلسي النواب والشورى يهنئان الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد بتعيينه رئيسا لمجلس إدارة صندوق العمل

10/13/2023 7:16:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري‭ ‬بمناسبة‭ ‬صدور‭ ‬المرسوم‭ ‬بتكليف‭ ‬سموه‭ ‬برئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬وأصدق‭ ‬التبريكات‭ ‬بهذا‭ ‬التكليف‭ ‬الوطني‭ ‬وما‭ ‬حظي‭ ‬به‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬ثقة‭ ‬سامية،‭ ‬متمنيًا‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬في‭ ‬رئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المنجزات‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬سائلا‭ ‬المولى‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يوفق‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التطلعات‭ ‬والطموحات‭ ‬والأهداف‭ ‬المنشودة،‭ ‬ورفعة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬وقف‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬التعليمي‭ ‬الخيري،‭ ‬أعرب‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬التهاني‭ ‬وأجمل‭ ‬التبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬صدور‭ ‬مرسوم‭ ‬تعيين‭ ‬سموّه‭ ‬رئيسًا‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالجهود‭ ‬المتواصلة،‭ ‬والعطاءات‭ ‬المثمرة‭ ‬التي‭ ‬يقدّمها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن،‭ ‬وتعزيز‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة،‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬داعيًا‭ ‬لسموّه‭ ‬بدوام‭ ‬النجاح‭ ‬والسداد،‭ ‬وأن‭ ‬يكلل‭ ‬مساعيه‭ ‬بالتوفيق‭ ‬في‭ ‬رئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬أهداف‭ ‬ورؤى‭ ‬الصندوق،‭ ‬ويدعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

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