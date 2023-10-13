رئيسا مجلسي النواب والشورى يهنئان الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد بتعيينه رئيسا لمجلس إدارة صندوق العمل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري بمناسبة صدور المرسوم بتكليف سموه برئاسة مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين».
وأعرب عن خالص التهاني وأصدق التبريكات بهذا التكليف الوطني وما حظي به سموه من ثقة سامية، متمنيًا له التوفيق والسداد في رئاسة مجلس الادارة بما يسهم في تحقيق المزيد من المنجزات لمملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، سائلا المولى العلي القدير أن يوفق سموه في تحقيق التطلعات والطموحات والأهداف المنشودة، ورفعة مملكة البحرين والرؤية الاقتصادية 2030.
كما بعث علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى برقية تهنئة إلى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري، أعرب فيها عن أطيب التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة صدور مرسوم تعيين سموّه رئيسًا لمجلس إدارة صندوق العمل «تمكين».
وأشاد رئيس مجلس الشورى بالجهود المتواصلة، والعطاءات المثمرة التي يقدّمها سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة في خدمة الوطن، وتعزيز المسيرة التنموية الشاملة، التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، داعيًا لسموّه بدوام النجاح والسداد، وأن يكلل مساعيه بالتوفيق في رئاسة مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين»، بما يحقق أهداف ورؤى الصندوق، ويدعم الاقتصاد الوطني.
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