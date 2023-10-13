جلسة نقاشية حول ((المرأة في مجال التكنولوجيا المالية.. التحولات في المسارات المهنية وريادة الأعمال))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشارك‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬النقاشية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مريم‭ ‬جمعان‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬الاتصالات،‭ ‬وشيخة‭ ‬طريف‭ ‬المدير‭ ‬المالي‭ ‬لبنك‭ ‬ستاندرد‭ ‬تشارترد‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ (‬باستثناء‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭)‬،‭ ‬والسيدة‭ ‬حصة‭ ‬حسين‭ ‬مساعد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬بنفت‮»‬،‭ ‬وعائشة‭ ‬العنزي‭ ‬مؤسس‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬أرصدة‮»‬،‭ ‬وأدارت‭ ‬الجلسة‭ ‬سوزي‭ ‬الزيرة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭.‬

وأشارت‭ ‬مريم‭ ‬جمعان‭ ‬في‭ ‬حديثها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬تنبه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬إلى‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬كأحد‭ ‬المجالات‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬المستقبل،‭ ‬وعمل‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬الخطط‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بتسريع‭ ‬التوجه‭ ‬نحو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬واقتصاد‭ ‬المعرفة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تشجيع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفتيات‭ ‬والنساء‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬تطورات‭ ‬الثورة‭ ‬الصناعية‭ ‬الرابعة‭ ‬والانخراط‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬العلوم‭ ‬الحديثة‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭.‬

ولفتت‭ ‬جمعان‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬إلى‭ ‬تأسيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬لجنة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‮»‬‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬والتي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬تنافسية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الخارطة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬استدامة‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭.‬

وتطرقت‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬إصدار‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬‮«‬تقرير‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭-‬فنتك‮»‬‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬دراسة‭ ‬مسحية‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬حول‭ ‬واقع‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬وأسهمت‭ ‬في‭ ‬قياس‭ ‬مدى‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬بحسب‭ ‬تجارب‭ ‬العاملات‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭.‬

وتحدثت‭ ‬جمعان‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬عليها‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركاء،‭ ‬مثل‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬المرأة‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا‮»‬‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬ستاندرد‭ ‬تشارترد،‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬رائدات‭ ‬الأعمال‭ ‬والشركات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬نساء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وتشجيع‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬لرائدات‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مشاريع‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬وجودها‭ ‬عبر‭ ‬المنصات‭ ‬الإلكترونية‭.‬

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