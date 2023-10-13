جلسة نقاشية حول ((المرأة في مجال التكنولوجيا المالية.. التحولات في المسارات المهنية وريادة الأعمال))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استضاف منتدى «مستقبل التكنولوجيا المالية 2023» الذي يعقد في البحرين برعاية مصرف البحرين المركزي وبشراكة استراتيجية من مجلس التنمية الاقتصادية وبدعم خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، ومؤسسة «إيكونوميست إمباكت» العالمية، جلسة نقاشية بعنوان: «المرأة في مجال التكنولوجيا المالية»: التحولات في المسارات المهنية وريادة الأعمال وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة.
وشارك في الجلسة النقاشية كل من مريم جمعان عضو المجلس الأعلى للمرأة عضو لجنة المرأة في التكنولوجيا المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وشيخة طريف المدير المالي لبنك ستاندرد تشارترد في البحرين والشرق الأوسط (باستثناء الإمارات العربية المتحدة)، والسيدة حصة حسين مساعد المدير العام لشركة «بنفت»، وعائشة العنزي مؤسس في تطبيق «أرصدة»، وأدارت الجلسة سوزي الزيرة الرئيس التنفيذي للعمليات في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية.
وأشارت مريم جمعان في حديثها إلى أن المجلس الأعلى للمرأة تنبه في وقت مبكر إلى التكنولوجيا المالية كأحد المجالات المهمة في علوم المستقبل، وعمل منذ ذلك الوقت على مواكبة الخطط الوطنية في مملكة البحرين ذات الصلة بتسريع التوجه نحو الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة من خلال تشجيع المزيد من الفتيات والنساء على مواكبة تطورات الثورة الصناعية الرابعة والانخراط في مجالات العلوم الحديثة بما فيها التكنولوجيا المالية.
ولفتت جمعان في هذا الإطار إلى تأسيس المجلس الأعلى للمرأة لـ «لجنة المرأة في التكنولوجيا المالية» برئاسة سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة، والتي تعمل على تحقيق التوازن بين الجنسين في قطاع التكنولوجيا المالية بما يعزز من تنافسية مملكة البحرين على الخارطة الاقتصادية العالمية، إضافة إلى استدامة مشاركة المرأة البحرينية في هذا القطاع.
وتطرقت أيضاً إلى إصدار المجلس الأعلى للمرأة بالشراكة مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية «تقرير التوازن بين الجنسين في التكنولوجيا المالية-فنتك» بناء على دراسة مسحية تم تنفيذها حول واقع مشاركة المرأة في مجال التكنولوجيا المالية، وأسهمت في قياس مدى تحقيق التوازن بين الجنسين في القطاع بحسب تجارب العاملات والعاملين في القطاع.
وتحدثت جمعان عن عدد من المبادرات والبرامج التي يعمل عليها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع شركاء، مثل برنامج «المرأة في التكنولوجيا» مع بنك ستاندرد تشارترد، والذي يهدف إلى دعم رائدات الأعمال والشركات الجديدة التي تقودها نساء مملكة البحرين وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لرائدات الأعمال في مملكة البحرين عن طريق مشاريع ريادة الأعمال التي تسعى إلى تعزيز وجودها عبر المنصات الإلكترونية.
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