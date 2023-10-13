((الريادة الشبابية)) تنظم الملتقى البرلماني الشبابي السابع السبت المقبل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬المنسق‭ ‬العام‭ ‬لبرنامج‭ ‬الشاب‭ ‬البرلماني‭ ‬عبدالله‭ ‬زاده‭ ‬أن‭ ‬الملتقى‭ ‬البرلماني‭ ‬الشبابي‭ ‬السابع‭ ‬يفتح‭ ‬أبواباً‭ ‬للشباب‭ ‬للالتقاء‭ ‬بالمجلس‭ ‬التشريعي‭ ‬وإيصال‭ ‬أفكارهم‭ ‬واقتراحاتهم،‭ ‬ويأتي‭ ‬ختاماً‭ ‬لفعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬الشاب‭ ‬البرلماني‭ ‬الذي‭ ‬شمل‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مهارات‭ ‬القيادة‭ ‬والتفاوض‭ ‬وآداب‭ ‬التعامل‭ ‬الاحترافي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مدربين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الاختصاص‭ ‬والخبرة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬حوارات‭ ‬الطاولة‭ ‬المستديرة‭ ‬وجلسة‭ ‬محاكاة‭ ‬المجلس‭ ‬التشريعي‭ ‬أضافت‭ ‬خبرات‭ ‬جديدة‭ ‬للمشاركين‭. ‬وأضاف‭ ‬زاده‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الملتقى‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬جلسات‭ ‬حوارية‭ ‬تتعلق‭ ‬بمقترحات‭ ‬تقدّم‭ ‬بها‭ ‬الشباب‭ ‬المشارك‭ ‬بالنسخة‭ ‬السادسة‭. ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬جلسة‭ ‬عضو‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬وآخر‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭.‬

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