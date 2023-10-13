((الريادة الشبابية)) تنظم الملتقى البرلماني الشبابي السابع السبت المقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، تنظم جمعية الريادة الشبابية الملتقى البرلماني الشبابي السابع وحفل ختام برنامج الشاب البرلماني في نسخته السادسة الذي اقيم بشراكة مع مجلس الشورى والاتحاد الاوروبي وامتد من شهر فبراير حتى أكتوبر 2023، وذلك يوم السبت 21 أكتوبر، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب.
وبهذه المناسبة أكد المنسق العام لبرنامج الشاب البرلماني عبدالله زاده أن الملتقى البرلماني الشبابي السابع يفتح أبواباً للشباب للالتقاء بالمجلس التشريعي وإيصال أفكارهم واقتراحاتهم، ويأتي ختاماً لفعاليات النسخة السادسة من برنامج الشاب البرلماني الذي شمل عدداً من الدورات التدريبية وورش العمل في مهارات القيادة والتفاوض وآداب التعامل الاحترافي من قبل مدربين من ذوي الاختصاص والخبرة، كما أن حوارات الطاولة المستديرة وجلسة محاكاة المجلس التشريعي أضافت خبرات جديدة للمشاركين. وأضاف زاده أن «الملتقى يتكون من ثلاث جلسات حوارية تتعلق بمقترحات تقدّم بها الشباب المشارك بالنسخة السادسة. ويشارك في كل جلسة عضو من مجلس النواب وآخر من مجلس الشورى.
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