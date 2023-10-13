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النواب يطالبون بالتحقيق في ((الخدمات الطبية)) و((أداء الأوقاف))

10/13/2023 7:16:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يناقش‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬القادمة‭ ‬طلبي‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنتي‭ ‬تحقيق‭ ‬برلمانيتين؛‭ ‬الأول‭ ‬بشأن‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومقدموه‭ ‬هم‭ ‬النواب‭ ‬زينب‭ ‬عبدالأمير،‭ ‬وهشام‭ ‬العوضي،‭ ‬وجميل‭ ‬ملا‭ ‬حسن،‭ ‬ومحمد‭ ‬الحسيني،‭ ‬وإيمان‭ ‬شويطر،‭ ‬ومحمد‭ ‬العليوي،‭ ‬ومحمد‭ ‬موسى،‭ ‬وعبدالله‭ ‬الرميحي‭. ‬أما‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬البرلمانية‭ ‬الثانية‭ ‬فتتعلق‭ ‬بشأن‭ ‬أداء‭ ‬إدارتي‭ ‬الأوقاف‭ ‬الجعفرية‭ ‬والسنية،‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬حنان‭ ‬فردان،‭ ‬ومحسن‭ ‬العسبول،‭ ‬وباسمة‭ ‬مبارك،‭ ‬ومهدي‭ ‬الشويخ،‭ ‬ومنير‭ ‬سرور،‭ ‬وجميل‭ ‬ملا‭ ‬حسن‭.‬

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