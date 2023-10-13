النواب يطالبون بالتحقيق في ((الخدمات الطبية)) و((أداء الأوقاف))

النواب يطالبون بالتحقيق في ((الخدمات الطبية)) و((أداء الأوقاف))
التاريخ
10/13/2023 7:16:05 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة طلبي تشكيل لجنتي تحقيق برلمانيتين؛ الأول بشأن الخدمات الطبية في مملكة البحرين، ومقدموه هم النواب زينب عبدالأمير، وهشام العوضي، وجميل ملا حسن، ومحمد الحسيني، وإيمان شويطر، ومحمد العليوي، ومحمد موسى، وعبدالله الرميحي. أما لجنة التحقيق البرلمانية الثانية فتتعلق بشأن أداء إدارتي الأوقاف الجعفرية والسنية، المقدم من كل من النواب حنان فردان، ومحسن العسبول، وباسمة مبارك، ومهدي الشويخ، ومنير سرور، وجميل ملا حسن.
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