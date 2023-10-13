وقفة لدعم ومناصرة طوفان الأقصى اليوم بالساية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وحول‭ ‬وقفة‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬الجماهيرية،‭ ‬أكد‭ ‬السيد‭ ‬عبدالمنعم‭ ‬جلال‭ ‬المير‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية،‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الوقفة‭ ‬تأتي‭ ‬استجابة‭ ‬للنداء‭ ‬القرآني‭ (‬وإن‭ ‬استنصروكم‭ ‬في‭ ‬الدين‭ ‬فعليكم‭ ‬النصر‭)‬،‭ ‬وكلنا‭ ‬نشاهد‭ ‬ونتابع‭ ‬جرائم‭ ‬الاحتلال‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬والذي‭ ‬استهدف‭ ‬عبر‭ ‬صواريخه‭ ‬وأسلحته‭ ‬المحرمة‭ ‬دوليًا؛‭ ‬المدنيين‭ ‬العزّل‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬والشيوخ،‭ ‬ومناطق‭ ‬سكنهم‭ ‬وبيوتهم‭ ‬ومستشفياتهم‭ ‬ومدارسهم‭ ‬وأسواقهم،‭ ‬والذي‭ ‬حصد‭ ‬مئات‭ ‬الشهداء‭ ‬حتى‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة،‭ ‬في‭ ‬مخالفة‭ ‬لجميع‭ ‬الأعراف‭ ‬والمواثيق‭ ‬والقوانين‭ ‬الدولية‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬الضمير‭ ‬والأخلاق‭ ‬الإنسانية،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬انتهاكها‭ ‬بدعم‭ ‬أمريكي‭ ‬غربي‭ ‬منافق‭ ‬ومزدوج‭ ‬المعايير‭.‬

وأضاف‭ ‬السيد‭ ‬المير،‭ ‬إن‭ ‬تلك‭ ‬الوقفة‭ ‬ماهي‭ ‬إلا‭ ‬تعبير‭ ‬عن‭ ‬حالة‭ ‬الغضب‭ ‬الشعبي‭ ‬البحريني‭ ‬الرافض‭ ‬لتلك‭ ‬الجرائم،‭ ‬والرافض‭ ‬لأي‭ ‬تقارب‭ ‬مع‭ ‬كيان‭ ‬لا‭ ‬يحترم‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وليس‭ ‬له‭ ‬لا‭ ‬عهد‭ ‬ولا‭ ‬مواثيق‭ ‬ولا‭ ‬أخلاق‭ ‬إنسانية‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬حديثه،‭ ‬دعا‭ ‬المير‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬أفرادًا‭ ‬ومؤسسات‭ ‬وجمعيات‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الوقفة،‭ ‬لإيصال‭ ‬صوتهم‭ ‬للجميع‭ ‬بدعم‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬دفاعه‭ ‬عن‭ ‬مقدسات‭ ‬الأمة‭ ‬وأرواح‭ ‬شعبه،‭ ‬وجهاده‭ ‬لاستعادة‭ ‬أرضه‭ ‬من‭ ‬المحتل‭ ‬الصهيوني‭ ‬الغاصب‭.‬

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