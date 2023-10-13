وقفة لدعم ومناصرة طوفان الأقصى اليوم بالساية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تنظم جمعية مناصرة فلسطين وقفة جماهيرية بعنوان: «طوفان الأقصى»، وذلك يوم السبت الموافق 14 من أكتوبر الجاري، الساعة 3:30 عصرًا بمنطقة الساية المقابلة للجامعة الأيرلندية بالبسيتين.
وحول وقفة «طوفان الأقصى» الجماهيرية، أكد السيد عبدالمنعم جلال المير رئيس الجمعية، أن تلك الوقفة تأتي استجابة للنداء القرآني (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر)، وكلنا نشاهد ونتابع جرائم الاحتلال الصهيوني في غزة، والذي استهدف عبر صواريخه وأسلحته المحرمة دوليًا؛ المدنيين العزّل من النساء والأطفال والشيوخ، ومناطق سكنهم وبيوتهم ومستشفياتهم ومدارسهم وأسواقهم، والذي حصد مئات الشهداء حتى هذه اللحظة، في مخالفة لجميع الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية فضلًا عن الضمير والأخلاق الإنسانية، التي تم انتهاكها بدعم أمريكي غربي منافق ومزدوج المعايير.
وأضاف السيد المير، إن تلك الوقفة ماهي إلا تعبير عن حالة الغضب الشعبي البحريني الرافض لتلك الجرائم، والرافض لأي تقارب مع كيان لا يحترم حقوق الإنسان، وليس له لا عهد ولا مواثيق ولا أخلاق إنسانية.
وفي ختام حديثه، دعا المير الجماهير البحرينية أفرادًا ومؤسسات وجمعيات للمشاركة في الوقفة، لإيصال صوتهم للجميع بدعم الشعب الفلسطيني في دفاعه عن مقدسات الأمة وأرواح شعبه، وجهاده لاستعادة أرضه من المحتل الصهيوني الغاصب.
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