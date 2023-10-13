الأمم المتّحدة تطلق نداء لجمع 294 مليون دولار من أجل غزة والضفة الغربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
الامم المتحدة -(أ ف ب): أطلقت الأمم المتّحدة يوم الخميس نداء عاجلاً لجمع تبرّعات بقيمة 294 مليون دولار من أجل مساعدة السكّان في كلّ من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلّة. وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوشا» في بيان إنّ هذا المبلغ يهدف إلى مساعدة أكثر من 1 , 2 مليون شخص في غزة والضفة الغربية، محذّراً من أنّ المنظمات الإنسانية لم تعد لديها الموارد اللازمة «للاستجابة بشكل مناسب لاحتياجات الفلسطينيين الضعفاء». وشدّد أوشا على أنّه «لضمان قدرة الشركاء على الاستجابة (للاحتياجات)، من المهمّ أن يتمّ تلقي أموال في الوقت المحدّد عبر هذا النداء»، مشيراً إلى أنّ تمويل المساعدات لقطاع غزة والضفة الغربية في 2023 كان بمثابة «تحدٍّ».
ووضعت الأمم المتّحدة خطة إنسانية للأراضي الفلسطينية لعام 2023 بقيمة 502 مليون دولار لمساعدة 2 , 1 مليون نسمة، لكنّها لم تؤمّن حتى اليوم سوى أقل من 50 % من هذا المبلغ، في حين أن ما يقرب من 60 % من الأسر في غزة كانت تعاني من انعدام الأمن الغذائي حتى قبل بدء هذه الجولة الجديدة من القتال. وأوضح أوشا أنّ «محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة نفد وقودها وتوقفت عن العمل ممّا أدّى إلى قطع مصدر الكهرباء الوحيد في القطاع». وأضاف أنّ «غالبية سكّان قطاع غزة لم يعد بإمكانهم الوصول إلى مياه الشرب».
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