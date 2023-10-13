الأمم المتّحدة تطلق نداء لجمع 294 مليون دولار من أجل غزة والضفة الغربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الامم‭ ‬المتحدة‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أطلقت‭ ‬الأمم‭ ‬المتّحدة‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬نداء‭ ‬عاجلاً‭ ‬لجمع‭ ‬تبرّعات‭ ‬بقيمة‭ ‬294‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مساعدة‭ ‬السكّان‭ ‬في‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلّة‭. ‬وقال‭ ‬مكتب‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬أوشا‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنّ‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬مساعدة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1 , 2‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬محذّراً‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬المنظمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬لديها‭ ‬الموارد‭ ‬اللازمة‭ ‬‮«‬للاستجابة‭ ‬بشكل‭ ‬مناسب‭ ‬لاحتياجات‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الضعفاء‮»‬‭. ‬وشدّد‭ ‬أوشا‭ ‬على‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬لضمان‭ ‬قدرة‭ ‬الشركاء‭ ‬على‭ ‬الاستجابة‭ (‬للاحتياجات‭)‬،‭ ‬من‭ ‬المهمّ‭ ‬أن‭ ‬يتمّ‭ ‬تلقي‭ ‬أموال‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحدّد‭ ‬عبر‭ ‬هذا‭ ‬النداء‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬تمويل‭ ‬المساعدات‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬2023‭ ‬كان‭ ‬بمثابة‭ ‬‮«‬تحدٍّ‮»‬‭.

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ووضعت‭ ‬الأمم‭ ‬المتّحدة‭ ‬خطة‭ ‬إنسانية‭ ‬للأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬بقيمة‭ ‬502‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لمساعدة‭ ‬2 , 1‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬لكنّها‭ ‬لم‭ ‬تؤمّن‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬سوى‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬50 % ‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬60 % ‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬كانت‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬انعدام‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬القتال‭. ‬وأوضح‭ ‬أوشا‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬محطة‭ ‬توليد‭ ‬الكهرباء‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬نفد‭ ‬وقودها‭ ‬وتوقفت‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬ممّا‭ ‬أدّى‭ ‬إلى‭ ‬قطع‭ ‬مصدر‭ ‬الكهرباء‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬القطاع‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬غالبية‭ ‬سكّان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬بإمكانهم‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مياه‭ ‬الشرب‮»‬‭.‬