وزير خارجية الصين: ((الظلم)) حيال الفلسطينيين هو سبب النزاع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
بكين-(أ ف ب): قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي أمس الجمعة إن سبب النزاع بين إسرائيل وحماس هو «الظلم التاريخي» ضد الفلسطينيين، وذلك خلال لقائه مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في بكين.
وقال وانغ بعد اجتماعه مع جوزيب بوريل إن «جذر هذه المشكلة يكمن في التأخير الطويل في تحقيق تطلعات فلسطين لإقامة دولة مستقلة، وفي أن الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني لم يتم تصحيحه».
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