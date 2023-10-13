وزير خارجية الصين: ((الظلم)) حيال الفلسطينيين هو سبب النزاع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بكين‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الصيني‭ ‬وانغ‭ ‬يي‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬سبب‭ ‬النزاع‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬هو‭ ‬‮«‬الظلم‭ ‬التاريخي‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬مسؤول‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬بكين‭.

‬وقال‭ ‬وانغ‭ ‬بعد‭ ‬اجتماعه‭ ‬مع‭ ‬جوزيب‭ ‬بوريل‭ ‬إن‭ ‬‮«‬جذر‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬يكمن‭ ‬في‭ ‬التأخير‭ ‬الطويل‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬فلسطين‭ ‬لإقامة‭ ‬دولة‭ ‬مستقلة،‭ ‬وفي‭ ‬أن‭ ‬الظلم‭ ‬التاريخي‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬له‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تصحيحه‮»‬‭. ‬