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السعودية تؤكد رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة

10/13/2023 7:15:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكدت‭ ‬السعودية‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬رفضها‭ ‬القاطع‭ ‬لدعوات‭ ‬التهجير‭ ‬القسري‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬غزة،‭ ‬وإدانتها‭ ‬لاستمرار‭ ‬استهداف‭ ‬المدنيين‭ ‬العزّل‭ ‬هناك‭.‬

وأوضحت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬جددت‭ ‬مطالبتها‭ ‬للمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بسرعة‭ ‬التحرك‭ ‬لوقف‭ ‬كافة‭ ‬أشكال‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين،‭ ‬ومنع‭ ‬حدوث‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية،‭ ‬وتوفير‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الإغاثية‭ ‬والدوائية‭ ‬اللازمة‭ ‬لسكان‭ ‬غزة،‭ ‬ولاسيما‭ ‬أن‭ ‬حرمانهم‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المتطلبات‭ ‬الأساسية‭ ‬للعيش‭ ‬الكريم‭ ‬يُعد‭ ‬خرقا‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني،‭ ‬وسيفاقم‭ ‬من‭ ‬عمق‭ ‬الأزمة‭ ‬والمعاناة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‭.‬

وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬طالبت‭ ‬برفع‭ ‬الحصار‭ ‬عن‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وإجلاء‭ ‬المصابين‭ ‬المدنيين،‭ ‬والالتزام‭ ‬بالقوانين‭ ‬والأعراف‭ ‬الدولية‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني،‭ ‬والدفع‭ ‬بعملية‭ ‬السلام‭ ‬وفقا‭ ‬لقرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬ومبادرة‭ ‬السلام‭ ‬العربية،‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬حلٍ‭ ‬عادل‭ ‬وشامل،‭ ‬وإقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬مستقلة‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬1967،‭ ‬عاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭.‬

هذا‭ ‬وأعلنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬أبلغها‭ ‬بضرورة‭ ‬نقل‭ ‬سكان‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬1‭.‬1‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬وأنّها‭ ‬طالبت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بإلغاء‭ ‬هذا‭ ‬الإخطار‭.‬

وكانت‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية‭ ‬مصرية‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬قد‭ ‬صرحت‭ ‬بأن‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الآن‭ ‬تشهد‭ ‬منعطفا‭ ‬هو‭ ‬الأخطر‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭.‬

وقالت‭ ‬المصادر‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬القاهرة‮»‬‭ ‬الإخبارية‭ ‬المصرية‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬مخططا‭ ‬واضحا‭ ‬لخدمة‭ ‬أهداف‭ ‬الاحتلال‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬تصفية‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬وسكانها،‭ ‬وإجبارهم‭ ‬على‭ ‬تركها‭ ‬بتخييرهم‭ ‬بين‭ ‬الموت‭ ‬تحت‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أو‭ ‬النزوح‭ ‬خارج‭ ‬أراضيهم‭.‬

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