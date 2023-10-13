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إيران تدعو واشنطن إلى ((لجم)) إسرائيل في غزة إذا أرادت تجنب حرب إقليمية

10/13/2023 7:15:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بيروت‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬اعتبر‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬إيران‭ ‬حسين‭ ‬أمير‭ ‬عبد‭ ‬اللهيان‭ ‬أنّ‭ ‬على‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬‮«‬لجم‮»‬‭ ‬إسرائيل‭ ‬إذا‭ ‬أرادت‭ ‬تجنّب‭ ‬حرب‭ ‬إقليمية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أنّ‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬زيارته‭ ‬للبنان‭ ‬تأكيد‭ ‬‮«‬أمن‮»‬‭ ‬البلد‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬ووصل‭ ‬المسؤول‭ ‬الإيراني‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭ ‬الى‭ ‬بيروت‭ ‬آتياً‭ ‬من‭ ‬بغداد،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جولة‭ ‬يجريها‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬الهجوم‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬الذي‭ ‬شنّته‭ ‬السبت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وترد‭ ‬عليه‭ ‬الأخيرة‭ ‬بقصف‭ ‬مكثف‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬في‭ ‬تصعيد‭ ‬أوقع‭ ‬آلاف‭ ‬القتلى‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭. ‬


‬وقال‭ ‬أمير‭ ‬عبداللهيان‭ ‬بعد‭ ‬لقائه‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬الأعمال‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬‮«‬تريد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إعطاء‭ ‬إسرائيل‭ ‬فرصة‭ ‬لتدمير‭ ‬غزة،‭ ‬وهذا‭ ‬خطأ‭ ‬أمريكي‭ ‬فادح‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭. ‬وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬أراد‭ ‬الأمريكيون‭ ‬منع‭ ‬تطور‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬فعليهم‭ ‬لجم‭ ‬إسرائيل‮»‬،‭ ‬محذّرا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬‮«‬غير‭ ‬المحدود‭ ‬لجرائم‭ ‬اسرائيل‭ ‬المستمرة‭ ‬سيجعل‭ ‬الوضع‭ ‬أكثر‭ ‬سوءاً‮»‬‭.
‬وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بلبنان،‭ ‬شدّد‭ ‬الوزير‭ ‬الذي‭ ‬يزور‭ ‬بيروت‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أمن‭ ‬لبنان‭ ‬وسلامه‭ ‬مهمين‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا،‭ ‬واحد‭ ‬أهداف‭ ‬رحلتنا‭ ‬هو‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬لبنان‮»‬‭. ‬وإثر‭ ‬لقائه‭ ‬نظيره‭ ‬اللبناني‭ ‬عبدالله‭ ‬بو‭ ‬حبيب،‭ ‬حذّر‭ ‬أمير‭ ‬عبداللهيان‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬إن‭ ‬لم‭ ‬تتوقف‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬المنظمة‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬النظام‭ ‬الصهيوني‭ ‬المزيف،‭ ‬فإن‭ ‬كل‭ ‬احتمال‭ ‬يمكن‭ ‬تصوّره‮»‬‭.
‬وقال‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬أعلنت‭ ‬استعدادها‭ ‬لعقد‭ ‬اجتماع‭ ‬استثنائي‭ ‬لوزراء‭ ‬خارجية‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬طهران،‭ ‬وجرى‭ ‬تنسيق‭ ‬أولي‭ ‬مع‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمنظمة‭. ‬واستهلّ‭ ‬عبداللهيان‭ ‬اجتماعاته‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬بلقاء‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله،‭ ‬الطرف‭ ‬السياسي‭ ‬والعسكري‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬طهران‭. ‬وقال‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬الحزب‭ ‬إن‭ ‬الطرفين‭ ‬استعرضا‭ ‬‮«‬الأحداث‭ ‬والتطورات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬خصوصاً‭ ‬بعد‭ ‬عملية‭ ‬طوفان‭ ‬الأقصى‭ ‬والعدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬غزة‮»‬‭.
‬وجرى‭ ‬كذلك‭ ‬‮«‬التشاور‭ ‬حول‭ ‬المسؤوليات‭ ‬الملقاة‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬الجميع‭ ‬والمواقف‭ ‬الواجب‭ ‬اتخاذها‭ ‬اتجاه‭ ‬هذه‭ ‬الأحداث‭ ‬التاريخية‭ ‬والتطورات‭ ‬الخطيرة‮»‬‭. ‬ومنذ‭ ‬العملية‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬حماس‭ ‬ضد‭ ‬إسرائيل‭ ‬السبت،‭ ‬تتوجّه‭ ‬الأنظار‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭ ‬بسبب‭ ‬دعمها‭ ‬للحركة‭ ‬منذ‭ ‬أعوام‭ ‬طويلة‭. ‬ورغم‭ ‬العلاقة‭ ‬الوثيقة‭ ‬بينهما،‭ ‬يؤكّد‭ ‬القادة‭ ‬الإيرانيون‭ ‬عدم‭ ‬ضلوع‭ ‬بلادهم‭ ‬في‭ ‬الهجوم،‭ ‬الا‭ ‬أنهم‭ ‬أعربوا‭ ‬عن‭ ‬دعمهم‭ ‬للعملية‭.
‬ومنذ‭ ‬السبت،‭ ‬حذّرت‭ ‬دول‭ ‬غربية‭ ‬عدّة‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬النزاع‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تخشى‭ ‬واشنطن‭ ‬أن‭ ‬تُفتح‭ ‬جبهة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إسرائيل‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬لبنان،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬قرّر‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬التدخّل‭ ‬بشكل‭ ‬واسع‭ ‬في‭ ‬النزاع‭.
‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬تدخّل‭ ‬الحزب‭ ‬محدوداً‭ ‬حتى‭ ‬الساعة،‭ ‬لكنّ‭ ‬محلّلين‭ ‬يتوقّعون‭ ‬أن‭ ‬يبادر‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬جبهة‭ ‬جديدة‭ ‬فيما‭ ‬لو‭ ‬بدأت‭ ‬إسرائيل‭ ‬هجوماً‭ ‬برياً‭ ‬ضد‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وكان‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬الوزير‭ ‬الإيراني‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬بيروت‭ ‬ليل‭ ‬الخميس‭ ‬ممثّلون‭ ‬عن‭ ‬كتلتي‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وحركة‭ ‬أمل‭ ‬البرلمانيتين،‭ ‬وعن‭ ‬حركتي‭ ‬حماس‭ ‬والجهاد‭ ‬الاسلامي،‭ ‬شكروا‭ ‬لطهران‭ ‬دعمها‭. ‬وتنسّق‭ ‬هذه‭ ‬الأطراف‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬تحرّكاتها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬‮«‬محور‭ ‬المقاومة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يضمّ‭ ‬فصائل‭ ‬فلسطينية‭ ‬وأخرى‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬والعراق‭ ‬وسوريا‭ ‬ومجموعات‭ ‬أخرى‭ ‬مناوئة‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬تتلقى‭ ‬دعماً‭ ‬بالمال‭ ‬والسلاح‭ ‬من‭ ‬إيران‭.
‬ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬السبت،‭ ‬قُتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1300‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون،‭ ‬ووصل‭ ‬عدد‭ ‬الجرحى‭ ‬الى‭ ‬3297،‭ ‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الرهائن‭ ‬الذين‭ ‬أخذوا‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬حوالي‭ ‬150،‭ ‬بحسب‭ ‬الجيش‭. ‬وفي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬قتل‭ ‬1537‭ ‬فلسطينيًا‭ ‬بينهم‭ ‬500‭ ‬طفل‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المكثف‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬السبت،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الجمعة‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬للحركة‭.‬

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