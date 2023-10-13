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((الفيبا)) يعتمد عربية الأندية

10/13/2023 7:15:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬أحمد‭ ‬الذهبة‭:‬ السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00



نجح‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬برئاسة‭ ‬اللواء‭ ‬إسماعيل‭ ‬القرقاوي‭ ‬بعد‭ ‬اتصالات‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ( ‬الفيبا‭) ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقة‭ ‬واعتماد‭ ‬بطولة‭ ‬الأندية‭ ‬العربية‭ ‬ضمن‭ ‬أجندته‭ ‬الدولية‭.‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية‭ ‬للرجال‭ ‬والسيدات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأندية‭ ‬والمنتخبات،‭ ‬خاصة‭ ‬خلال‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬وما‭ ‬بعدها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تنظيم‭ ‬الدورات‭ ‬الإدارية‭ ‬والتدريبية‭ ‬والتحكيمية‭.‬

وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬متلألأ‭ ‬متألقا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬والأنشط‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬تتوقف‭ ‬نشاطاته‭ ‬أثناء‭ ‬الجائحة،‭ ‬حيث‭ ‬أقام‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الورش‭ ‬والدورات‭ ‬عبر‭ ‬الأون‭ ‬لاين‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل‭ ‬اعتمد‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬في‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬حتى‭ ‬يكون‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬وكل‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬اطلاع‭ ‬بكل‭ ‬أنشطة‭ ‬وفعاليات‭ ‬وبطولات‭ ‬العرب‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬تمهيدا‭ ‬لاعتمادها‭ ‬جميعا‭ ‬ضمن‭ ‬أجندة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭.‬

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