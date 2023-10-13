((الفيبا)) يعتمد عربية الأندية

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- Akhbar Al Khaleej) كتب أحمد الذهبة: السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
نجح الاتحاد العربي لكرة السلة برئاسة اللواء إسماعيل القرقاوي بعد اتصالات مع الاتحاد الدولي ( الفيبا) في الحصول على الموافقة واعتماد بطولة الأندية العربية ضمن أجندته الدولية.
يأتي ذلك بعد سلسلة من النجاحات للاتحاد العربي لكرة السلة في تنظيم العديد من البطولات الدولية للرجال والسيدات على مستوى الأندية والمنتخبات، خاصة خلال جائحة كورونا وما بعدها، إلى جانب تنظيم الدورات الإدارية والتدريبية والتحكيمية.
وكان الاتحاد العربي لكرة السلة متلألأ متألقا في السنوات الأخيرة، والأنشط على مستوى العالم حيث لم تتوقف نشاطاته أثناء الجائحة، حيث أقام العديد من الورش والدورات عبر الأون لاين.
وفي سياق متصل اعتمد الاتحاد العربي لكرة السلة اللغة الإنجليزية في موقعه الرسمي إلى جانب اللغة العربية حتى يكون الاتحاد الدولي وكل العالم على اطلاع بكل أنشطة وفعاليات وبطولات العرب التي ينظمها الاتحاد تمهيدا لاعتمادها جميعا ضمن أجندة الاتحاد الدولي.
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