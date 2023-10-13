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المحرق يرد الجميل عربيا

10/13/2023 7:15:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭ ‬رد‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬الجميل‭ ‬عربيا‭ ‬بإضافته‭ ‬مقعدا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬القادمة‭ ‬للأندية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تحدد‭ ‬وجهتها‭ ‬بعد‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬عبدالله‭ ‬الشلبي‭ ‬ان‭ ‬الأندية‭ ‬الثمانية‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للأندية‭ ‬بنسختها‭ ‬الـ35‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬ضمنت‭ ‬تأهلها‭ ‬للنسخة‭ ‬القادمة‭ ‬وأصبح‭ ‬تصنيفها‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الأول،‭ ‬فيما‭ ‬تتأهل‭ ‬الأندية‭ ‬الأبطال‭ ‬في‭ ‬دولها‭ ‬أو‭ ‬بحسب‭ ‬ترشيحات‭ ‬الاتحادات‭ ‬المحلية‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يزيد‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬على‭ ‬16‭ ‬فريقا‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬فرق‭ ‬الدولة‭ ‬المستضيفة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬القادمة‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل‭ ‬تم‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬طلبات‭ ‬الاستضافة‭ ‬والتنظيم‭ ‬للنسخة‭ ‬الـ36‭ ‬من‭ ‬بطولات‭ ‬العرب‭ ‬للأندية،‭ ‬علما‭ ‬ان‭ ‬بيروت‭ ‬اللبناني‭ ‬حقق‭ ‬لقب‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وجاء‭ ‬فريق‭ ‬جمعية‭ ‬سلا‭ ‬المغربي‭ ‬ثانيا،‭ ‬والكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬ثالثا‭ ‬والأهلي‭ ‬المصري‭ ‬رابعا،‭ ‬فيما‭ ‬خرج‭ ‬المحرق‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الـ8‭ ‬بخسارته‭ ‬بصعوبة‭ ‬امام‭ ‬سلا‭ ‬المغربي‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬

يذكر‭ ‬ان‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬تاريخية‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬منح‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مقعدا‭ ‬ثانيا‭ ‬نظرا‭ ‬لتتويج‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬بلقب‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى،‭ ‬وبالتالي‭ ‬نجح‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬رد‭ ‬الجميل
بمنحه‭ ‬مقعدا‭ ‬ثانيا‭ ‬للبحرين‭.‬

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