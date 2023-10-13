المحرق يرد الجميل عربيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
رد نادي المحرق الجميل عربيا بإضافته مقعدا لمملكة البحرين في البطولة العربية القادمة للأندية لكرة السلة التي لم تحدد وجهتها بعد. جاء ذلك بعد إعلان الامين العام للاتحاد العربي لكرة السلة عبدالله الشلبي ان الأندية الثمانية التي بلغت الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية بنسختها الـ35 التي اختتمت مؤخرا في دولة قطر ضمنت تأهلها للنسخة القادمة وأصبح تصنيفها في المستوى الأول، فيما تتأهل الأندية الأبطال في دولها أو بحسب ترشيحات الاتحادات المحلية بحيث لا يزيد عدد المشاركين على 16 فريقا بمن فيهم فرق الدولة المستضيفة في النسخة القادمة.
وفي سياق متصل تم فتح باب طلبات الاستضافة والتنظيم للنسخة الـ36 من بطولات العرب للأندية، علما ان بيروت اللبناني حقق لقب النسخة الأخيرة، وجاء فريق جمعية سلا المغربي ثانيا، والكويت الكويتي ثالثا والأهلي المصري رابعا، فيما خرج المحرق من دور الـ8 بخسارته بصعوبة امام سلا المغربي الذي وصل الى المباراة النهائية.
يذكر ان فريق المحرق حصل على فرصة تاريخية في المشاركة في النسخة الثانية من بطولة غرب آسيا (السوبر ليغ)، بعد منح مملكة البحرين مقعدا ثانيا نظرا لتتويج فريق المنامة بلقب النسخة الأولى، وبالتالي نجح المحرق في رد الجميل
بمنحه مقعدا ثانيا للبحرين.
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