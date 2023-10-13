منتخبنا يبدأ تحضيراته للفلبين

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- Akhbar Al Khaleej) كتب جميل سرحان: السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
بدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تحضيراته الخاصة للمواجهة الثانية في تجمع أكتوبر الحالي والتي ستجمعه يوم 17 مع منتخب الفلبين، ضمن استعداداته المتواصلة لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026.
وكان منتخبنا قد فاز في لقائه الأول ضمن هذا التجمع بهدفين دون مقابل على حساب منتخب قيرغزستان، أحرزهما محمد عبدالوهاب وعبدالله الحشاش.
وخاض منتخبنا تدريبه البارحة على الملاعب الخارجية، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، المجموعة الأولى التي خاضت لقاء قيرغزستان وأعطيت تدريبات خاصة وخفيفة نوعا ما، فيما تدرّب اللاعبون الذين لم يشاركوا في التجربة الافتتاحية بصورة اعتيادية.
ويسعى منتخبنا بقيادة بيتزي إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي بهدف رفع الحالة المعنوية للمجموعة قبل خوض المعترك القاري في شهر نوفمبر القادم.
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