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منتخبنا يبدأ تحضيراته للفلبين

10/13/2023 7:15:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬جميل‭ ‬سرحان‭:‬ السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00


بدأ‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تحضيراته‭ ‬الخاصة‭ ‬للمواجهة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تجمع‭ ‬أكتوبر‭ ‬الحالي‭ ‬والتي‭ ‬ستجمعه‭ ‬يوم‭ ‬17‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬الفلبين،‭ ‬ضمن‭ ‬استعداداته‭ ‬المتواصلة‭ ‬لخوض‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

وكان‭ ‬منتخبنا‭ ‬قد‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬لقائه‭ ‬الأول‭ ‬ضمن‭ ‬هذا‭ ‬التجمع‭ ‬بهدفين‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬منتخب‭ ‬قيرغزستان،‭ ‬أحرزهما‭ ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬وعبدالله‭ ‬الحشاش‭.‬

وخاض‭ ‬منتخبنا‭ ‬تدريبه‭ ‬البارحة‭ ‬على‭ ‬الملاعب‭ ‬الخارجية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تقسيم‭ ‬اللاعبين‭ ‬إلى‭ ‬مجموعتين،‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬خاضت‭ ‬لقاء‭ ‬قيرغزستان‭ ‬وأعطيت‭ ‬تدريبات‭ ‬خاصة‭ ‬وخفيفة‭ ‬نوعا‭ ‬ما،‭ ‬فيما‭ ‬تدرّب‭ ‬اللاعبون‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يشاركوا‭ ‬في‭ ‬التجربة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬بصورة‭ ‬اعتيادية‭.‬

ويسعى‭ ‬منتخبنا‭ ‬بقيادة‭ ‬بيتزي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بهدف‭ ‬رفع‭ ‬الحالة‭ ‬المعنوية‭ ‬للمجموعة‭ ‬قبل‭ ‬خوض‭ ‬المعترك‭ ‬القاري‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم‭.‬

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