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منتخبنا يرفع النسق استعدادا للفلبين.. الزياني:الفوز الأول سيعطينا دفعة للأمام

10/13/2023 7:15:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭ ‬جميل‭ ‬سرحان‭:‬


حقق‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬أنطونيو‭ ‬بيتزي،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬كسب‭ ‬منافسه‭ ‬منتخب‭ ‬قيرغزستان‭ ‬بهدفين‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬ضمن‭ ‬التجمع‭ ‬المحلي‭ ‬الذي‭ ‬يقيمه‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الحالي،‭ ‬وسيتخلله‭ ‬أيضا‭ ‬مواجهة‭ ‬دولية‭ ‬ودية‭ ‬أخرى‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬الفلبين‭ ‬يوم‭ ‬17‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭.‬

وجاء‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬للمدرب‭ ‬بيتزي‭ ‬ليكسر‭ ‬به‭ ‬نتيجة‭ ‬المواجهتين‭ ‬السابقتين‭ ‬أمام‭ ‬الكويت‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬بثلاثية،‭ ‬وأمام‭ ‬تركمنستان‭ ‬التي‭ ‬تعادل‭ ‬فيها،‭ ‬وليعطي‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬دفعة‭ ‬إيجابية‭ ‬للمرحلة‭ ‬القادمة،‭ ‬ويهيئ‭ ‬اللاعبين‭ ‬لهضم‭ ‬الفكر‭ ‬التكتيكي‭ ‬بصفة‭ ‬تدريجية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬قال‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬مدير‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لأخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‭: ‬إن‭ ‬المنتخب‭ ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬قيرغستان‭ ‬سيرفع‭ ‬من‭ ‬نسقه‭ ‬بشكل‭ ‬تدريجي‭ ‬استعدادا‭ ‬لمباراته‭ ‬القادمة‭ ‬أمام‭ ‬الفلبين،‭ ‬وسيكون‭ ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬الفوز‭ ‬وتحقيق‭ ‬الانتصار‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬بيتزي‭.‬

وأضاف‭: ‬لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬بدأ‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬شوطها‭ ‬الأول‭ ‬بمستوى‭ ‬فني‭ ‬جيد،‭ ‬وقد‭ ‬تحسّن‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الثانية‭ ‬واستطاع‭ ‬أن‭ ‬يحرز‭ ‬الهدفين،‭ ‬بعد‭ ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬سلبية،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬اللاعبين‭ ‬ومع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت‭ ‬سيعرفون‭ ‬الأسلوب‭ ‬الخاص‭ ‬بالمدرب،‭ ‬وسيترجمون‭ ‬أفكاره‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المعنويات‭ ‬عالية،‭ ‬وتبعث‭ ‬على‭ ‬التفاؤل‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭.‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬المعسكر‭ ‬الداخلي‭ ‬الذي‭ ‬يقيمه‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الريجنسي،‭ ‬قال‭ ‬الزياني‭: ‬اللاعبون‭ ‬منتظمون‭ ‬في‭ ‬المعسكر‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬التجمع،‭ ‬وموعد‭ ‬اللقاء‭ ‬القادم‭ ‬أمام‭ ‬الفلبين،‭ ‬وأرى‭ ‬أننا‭ ‬بحاجة‭ ‬للوقت‭ ‬حتى‭ ‬نحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المطلوبة،‭ ‬مبيّنا‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬يعيش‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الإحساس‭ ‬والمسؤولية‭ ‬تجاه‭ ‬تمثيل‭ ‬الوطن،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬نوفق‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مشوارنا‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬مونديال‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

المصابون‭ ‬في‭ ‬المنتخب

وفيما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بوضعية‭ ‬اللاعبين‭ ‬المصابين‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المنتخب‭ ‬وهم‭ ‬الحارس‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬وسيد‭ ‬ضياء‭ ‬سعيد‭ ‬وكذلك‭ ‬محترف‭ ‬الكويت‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬مرهون‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬اللقاء‭ ‬الأول،‭ ‬قال‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭: ‬الجهاز‭ ‬الطبي‭ ‬سيتابع‭ ‬حالتهم‭ ‬الصحية‭ ‬من‭ ‬قرب،‭ ‬وسيتم‭ ‬عرضهم‭ ‬على‭ ‬أخصائيين‭ ‬إذا‭ ‬دعت‭ ‬الحاجة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬القادم‭ ‬بالنسبة‭ ‬لهم‭ ‬مرهونة‭ ‬بأخذ‭ ‬الإذن‭ ‬والتصريح‭ ‬الطبي‭.‬

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