منتخبنا يرفع النسق استعدادا للفلبين.. الزياني:الفوز الأول سيعطينا دفعة للأمام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب جميل سرحان:
حقق منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم فوزه الأول تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، وذلك بعد أن نجح في كسب منافسه منتخب قيرغزستان بهدفين دون مقابل، ضمن التجمع المحلي الذي يقيمه المنتخب في شهر أكتوبر الحالي، وسيتخلله أيضا مواجهة دولية ودية أخرى أمام منتخب الفلبين يوم 17 من الشهر ذاته.
وجاء الفوز الأول للمدرب بيتزي ليكسر به نتيجة المواجهتين السابقتين أمام الكويت التي خسرها بثلاثية، وأمام تركمنستان التي تعادل فيها، وليعطي الجهاز الفني دفعة إيجابية للمرحلة القادمة، ويهيئ اللاعبين لهضم الفكر التكتيكي بصفة تدريجية.
وفي هذا الصدد، قال راشد الزياني مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في تصريح خاص لأخبار الخليج الرياضي: إن المنتخب وبعد أن نجح في الفوز على حساب قيرغستان سيرفع من نسقه بشكل تدريجي استعدادا لمباراته القادمة أمام الفلبين، وسيكون الهدف هو الفوز وتحقيق الانتصار الثاني تواليا تحت قيادة المدرب بيتزي.
وأضاف: لا شك أن المنتخب بدأ المباراة في شوطها الأول بمستوى فني جيد، وقد تحسّن أكثر في الفترة الثانية واستطاع أن يحرز الهدفين، بعد الفترة الأولى التي انتهت سلبية، وأعتقد أن اللاعبين ومع مرور الوقت سيعرفون الأسلوب الخاص بالمدرب، وسيترجمون أفكاره على أرض الواقع، مشيرا إلى أن المعنويات عالية، وتبعث على التفاؤل في الفترة القادمة.
وفيما يخص المعسكر الداخلي الذي يقيمه المنتخب في فندق الريجنسي، قال الزياني: اللاعبون منتظمون في المعسكر حتى نهاية التجمع، وموعد اللقاء القادم أمام الفلبين، وأرى أننا بحاجة للوقت حتى نحقق الأهداف المطلوبة، مبيّنا أن الجميع يعيش حالة من الإحساس والمسؤولية تجاه تمثيل الوطن، ونأمل أن نوفق في بداية مشوارنا في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2026.
المصابون في المنتخب
وفيما يتعلّق بوضعية اللاعبين المصابين في صفوف المنتخب وهم الحارس سيد محمد جعفر، وسيد ضياء سعيد وكذلك محترف الكويت محمد جاسم مرهون الذي غاب عن اللقاء الأول، قال راشد الزياني: الجهاز الطبي سيتابع حالتهم الصحية من قرب، وسيتم عرضهم على أخصائيين إذا دعت الحاجة، مشيرا إلى أن المشاركة في اللقاء القادم بالنسبة لهم مرهونة بأخذ الإذن والتصريح الطبي.
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