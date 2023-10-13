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استعداد الأندية لدوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة (4)جابر: الصعوبات لا تشكل عائقا أمام تكملة المشوار

10/13/2023 7:15:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00



دخلت‭ ‬أندية‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬‮«‬14‭ ‬ناديا‮»‬‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬مع‭ ‬الوقت،‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬استعد‭ ‬على‭ ‬طريقته‭ ‬الخاصة‭ ‬وفق‭ ‬ظروف‭ ‬مواتية‭ ‬أو‭ ‬معاكسة،‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023-2024‭ ‬الذي‭ ‬تنطلق‭ ‬منافساته‭ ‬رسميا‭ ‬يوم‭ ‬23‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬ونحاول‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬التوقف‭ ‬واستعراض‭ ‬تفاصيل‭ ‬استعداد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ناديي‭ ‬البسيتين‭ ‬وبني‭ ‬جمرة‭.‬

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طموحنا‭ ‬السداسي‭ ‬أو‭ ‬الثمانية

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬الكابتن‭ ‬محمد‭ ‬جابر‭ ‬إن‭ ‬إعداد‭ ‬فريقه‭ ‬يسير‭ ‬وفق‭ ‬المرسوم‭ ‬له،‭ ‬وإن‭ ‬الفريق‭ ‬يتدرب‭ ‬ست‭ ‬حصص‭ ‬تدريبية‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأسبوع‭ ‬باستثناء‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭.‬

وأضاف‭ ‬أنهم‭ ‬يمنون‭ ‬النفس‭ ‬بأن‭ ‬يلعبوا‭ ‬مباريات‭ ‬تجريبية‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬قبل‭ ‬الانطلاق‭ ‬الرسمي‭ ‬للمسابقة‭.‬

وتطرق‭ ‬الكابتن‭ ‬محمد‭ ‬إلى‭ ‬طموح‭ ‬فريقه‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬طموحهم‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬ضمن‭ ‬الأندية‭ ‬المتأهلة‭ ‬للدور‭ ‬السداسي‭ ‬رغم‭ ‬الصعوبة‭ ‬وقوة‭ ‬المجموعة،‮
‬غير‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬من‭ ‬الاجتهاد‭ ‬والعمل‭ ‬وبذل‭ ‬أقصى‭ ‬جهد‭.‬

وأضاف‭ ‬ضمن‭ ‬السياق‭ ‬نفسه‭ ‬قائلا‭: ‬والخطة‭ ‬الثانية‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬ضمن‭ ‬الثمانية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬الصعود‭ ‬إلى‭ ‬السداسي،‭ ‬يعني‭ ‬أول‭ ‬أو‭ ‬ثاني‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭.‬

ولفت‭ ‬مدرب‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬إلى‭ ‬الإيجابيات‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬اجتهاد‭ ‬اللاعبين‭ ‬خلال‭ ‬أداء‭ ‬التدريبات‭ ‬بكل‭ ‬جدية،‭ ‬والتزام‭ ‬الحضور،‭ ‬والاعتماد‭ ‬على‭ ‬عنصر‭ ‬الشباب‭ ‬بالإضافة‭ ‬للاعبي‭ ‬الخبرة‭ ‬للعمل‭ ‬لمستقبل‭ ‬لفريق،‭ ‬بينما‭ ‬الصعوبات‭ ‬والسلبيات‭ ‬إن‭ ‬وجدت‭ ‬لكنها‭ ‬لا‭ ‬تشكل‭ ‬عائقا‭ ‬امام‭ ‬تكملة‭ ‬مشوار‭ ‬العمل‭ ‬والاجتهاد‭ ‬اللذين‭ ‬يصبان‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الفريق‭.‬

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جاهزون‭ ‬بدنيا‭ ‬وفنيا

وتحدث‭ ‬الكابتن‭ ‬يوسف‭ ‬الحايكي‭ ‬مدرب‭ ‬طائرة‭ ‬البسيتين‭ ‬عن‭ ‬استعداد‭ ‬فريقه‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد،‭ ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الاستعداد‭ ‬كان‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬يذكر‭ ‬تفاصيلها‭ ‬حالت‭ ‬دون‭ ‬ذلك،‭ ‬واضطر‭ ‬فريقه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭.‬

وتابع‭ ‬مدرب‭ ‬البسيتين‭ ‬قائلا‭ ‬إنهم‭ ‬وضعوا‭ ‬خطة‭ ‬للعمل‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬الفريق‭ ‬جاهزا‭ ‬بدنيا‭ ‬وفنيا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قصير،‭ ‬وبتكاتف‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬ورئيس‭ ‬جهاز‭ ‬اللعبة‭ ‬واللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬استطاعوا‭ ‬ان‭ ‬يوصلوا‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬الجاهزية‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬البدني‭ ‬والفني‭.‬

وتحدث‭ ‬الكابتن‭ ‬الحايكي‭ ‬عن‭ ‬خطتهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المباريات‭ ‬الودية‭ ‬المعدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬وقال‭ ‬إنهم‭ ‬يسعون‭ ‬إلى‭ ‬خوض‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬ست‭ ‬مباريات‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدخلوا‭ ‬معمعة‭ ‬المواجهات‭ ‬الرسمية‭.‬

ويرى‭ ‬مدرب‭ ‬طائرة‭ ‬البسيتين‭ ‬أن‭ ‬الطموح‭ ‬حق‭ ‬مشروع‭ ‬لجميع‭ ‬المتنافسين،‭ ‬والبسيتين‭ ‬يتمثل‭ ‬طموحه‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ضمن‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬تتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬السداسي‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬وفق،‭ ‬وإلا‭ ‬الوجود‭ ‬ضمن‭ ‬الثمانية‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬تصريحه‭ ‬إن‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬نظامه‭ ‬الجديد‭ ‬تضمن‭ ‬إيجابيات؛‭ ‬إذ‭ ‬أعطى‭ ‬الفرص‭ ‬للاعبين‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يجدون‭ ‬فرصا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬أنديتهم‭ ‬بالانتقال‭ ‬إلى‭ ‬أندية‭ ‬أخرى،‭ ‬متمنيا‭ ‬للفرق‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬موسما‭ ‬تنافسيا‭ ‬يليق‭ ‬بأسمائها‭ ‬ومستوياتها‭.‬

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