استعداد الأندية لدوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة (4)جابر: الصعوبات لا تشكل عائقا أمام تكملة المشوار

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- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
دخلت أندية الكرة الطائرة «14 ناديا» في سباق مع الوقت، كل منها استعد على طريقته الخاصة وفق ظروف مواتية أو معاكسة، لخوض غمار منافسات دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2023-2024 الذي تنطلق منافساته رسميا يوم 23 أكتوبر الجاري، ونحاول خلال هذا التقرير التوقف واستعراض تفاصيل استعداد كل من ناديي البسيتين وبني جمرة.
طموحنا السداسي أو الثمانية
وقال مدرب بني جمرة الكابتن محمد جابر إن إعداد فريقه يسير وفق المرسوم له، وإن الفريق يتدرب ست حصص تدريبية على مدار الأسبوع باستثناء يوم الجمعة.
وأضاف أنهم يمنون النفس بأن يلعبوا مباريات تجريبية لا تقل عن ست مباريات قبل الانطلاق الرسمي للمسابقة.
وتطرق الكابتن محمد إلى طموح فريقه خلال الموسم الجديد وقال إن طموحهم أن يكونوا ضمن الأندية المتأهلة للدور السداسي رغم الصعوبة وقوة المجموعة،
غير أن ذلك لا يمنع من الاجتهاد والعمل وبذل أقصى جهد.
وأضاف ضمن السياق نفسه قائلا: والخطة الثانية تتمثل في أن يكون بني جمرة ضمن الثمانية في حال عدم الصعود إلى السداسي، يعني أول أو ثاني كأس الاتحاد.
ولفت مدرب بني جمرة إلى الإيجابيات المتمثلة في اجتهاد اللاعبين خلال أداء التدريبات بكل جدية، والتزام الحضور، والاعتماد على عنصر الشباب بالإضافة للاعبي الخبرة للعمل لمستقبل لفريق، بينما الصعوبات والسلبيات إن وجدت لكنها لا تشكل عائقا امام تكملة مشوار العمل والاجتهاد اللذين يصبان في مصلحة الفريق.
جاهزون بدنيا وفنيا
وتحدث الكابتن يوسف الحايكي مدرب طائرة البسيتين عن استعداد فريقه للموسم الجديد، وأوضح أن الاستعداد كان يفترض أن يكون مع بداية شهر أغسطس غير أن بعض الظروف التي لم يذكر تفاصيلها حالت دون ذلك، واضطر فريقه إلى أن يبدأ في شهر سبتمبر.
وتابع مدرب البسيتين قائلا إنهم وضعوا خطة للعمل بحيث يكون الفريق جاهزا بدنيا وفنيا في وقت قصير، وبتكاتف الجميع من إدارة ورئيس جهاز اللعبة واللاعبين الذين استطاعوا ان يوصلوا الفريق إلى الجاهزية على المستويين البدني والفني.
وتحدث الكابتن الحايكي عن خطتهم بالنسبة إلى المباريات الودية المعدة من قبل الجهاز الفني وقال إنهم يسعون إلى خوض ما لا يقل عن ست مباريات قبل أن يدخلوا معمعة المواجهات الرسمية.
ويرى مدرب طائرة البسيتين أن الطموح حق مشروع لجميع المتنافسين، والبسيتين يتمثل طموحه في أن يكون ضمن الأندية التي تتأهل إلى الدور السداسي متى ما وفق، وإلا الوجود ضمن الثمانية.
وقال في ختام تصريحه إن دوري عيسى بن راشد العام في نظامه الجديد تضمن إيجابيات؛ إذ أعطى الفرص للاعبين الذين لا يجدون فرصا للمشاركة في أنديتهم بالانتقال إلى أندية أخرى، متمنيا للفرق أن تقدم موسما تنافسيا يليق بأسمائها ومستوياتها.
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