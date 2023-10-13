منافسات قوية في الجولة الثانية لبطولة البحرين المفتوحة للجولف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
اشتدت الإثارة والندية في الجولة الثانية لبطولة البحرين الخامسة المفتوحة للجولف، التي أقيمت أمس الجمعة، على ملاعب النادي الملكي للجولف، ويشرف على تنظيمها الاتحاد البحريني للجولف ويشارك فيها أكثر من 85 لاعبا هاويا من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقدم عدد من المتنافسين لمحات فنية ومستويات متقدمة في لعبة الجولف مما زاد من وتيرة الأداء للمحافظة على النقاط المكتسبة خلال الجولة الثانية من البطولة، خاصة أن الجولة الثالثة والختامية سوف تقتصر على 50 لاعبا يتنافسون للفوز بلقب وكأس البطولة والحصول على بطاقة التأهل لبطولة البحرين الدولية (الجولة الأوروبية) التي تحتضنها مملكة البحرين خلال شهر فبراير المقبل.
وتمسك بصدارة البطولة بعد نهاية الجولة الثانية، اللاعب السعودي خالد العطيه بعد جمع (133 نقطة) بمعدل 11 ضربة تحت المعدل، وجاء في المركز الثاني اللاعب القطري بعد أن جمع (138 نقطة) بمعدل 6 ضربات تحت المعدل، وتنافس على المركز الثالث كل من اللاعبين الإماراتيين سام مولاين وجاي مولاين بعد أن حققوا 141 نقطة بمعدل 3 ضربات تحت المعدل.
وفي باقي المراكز، احتل المركز الخامس اللاعب الأردني موسى شناعه، والسعودي علي السخه المركز السادس، واحتل البحرينيان يوسف جناحي وفهد الحكم في المركزين السابع والثامن.
وأشاد دعيج خليفة العيد، نائب رئيس الاتحاد البحريني للجولف، بالمشاركة الإيجابية من قبل اللاعبين من مختلف أندية الجولف في مملكة البحرين والاتحادات والأندية بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي ساهمت في ارتفاع المستويات الفنية التي قدمها هؤلاء اللاعبين، وساهمت في ارتفاع سقف المنافسة، مؤكدا أن المستوى الفني العام في تطور مستمر، خاصة أن هذه النسخة الخامسة من عمر هذه البطولة قد حقق العديد من الأهداف الرئيسة التي وضعها الاتحاد البحريني للجولف.
وأشار العيد إلى أهمية مشاركة اللاعبين الناشئين في هذه البطولة حيث شارك الاتحاد بأكثر من لاعب لإعطائهم فرصة المشاركة واكتساب الخبرات والمهارات الفنية من اللاعبين أصحاب الخبرة في هذا المجال، حيث حقق كل من عبدالرحمن إبراهيم سعد واللاعب عبدالرحمن المهيزع الوصول إلى الجولة الختامية.
وأعرب عن شكره إلى الشركات التجارية لهذه البطولة منذ انطلاقها قبل خمس سنوات.
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