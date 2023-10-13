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منافسات قوية في الجولة الثانية لبطولة البحرين المفتوحة للجولف

10/13/2023 7:15:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

اشتدت‭ ‬الإثارة‭ ‬والندية‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬لبطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الخامسة‭ ‬المفتوحة‭ ‬للجولف،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬للجولف،‭ ‬ويشرف‭ ‬على‭ ‬تنظيمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف‭ ‬ويشارك‭ ‬فيها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬85‭ ‬لاعبا‭ ‬هاويا‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬

وقدم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المتنافسين‭ ‬لمحات‭ ‬فنية‭ ‬ومستويات‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬الجولف‭ ‬مما‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬وتيرة‭ ‬الأداء‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬النقاط‭ ‬المكتسبة‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬البطولة،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬والختامية‭ ‬سوف‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬50‭ ‬لاعبا‭ ‬يتنافسون‭ ‬للفوز‭ ‬بلقب‭ ‬وكأس‭ ‬البطولة‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬لبطولة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ (‬الجولة‭ ‬الأوروبية‭) ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭.‬

وتمسك‭ ‬بصدارة‭ ‬البطولة‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية،‭ ‬اللاعب‭ ‬السعودي‭ ‬خالد‭ ‬العطيه‭ ‬بعد‭ ‬جمع‭ (‬133‭ ‬نقطة‭) ‬بمعدل‭ ‬11‭ ‬ضربة‭ ‬تحت‭ ‬المعدل،‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬اللاعب‭ ‬القطري‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬جمع‭ (‬138‭ ‬نقطة‭) ‬بمعدل‭ ‬6‭ ‬ضربات‭ ‬تحت‭ ‬المعدل،‭ ‬وتنافس‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الإماراتيين‭ ‬سام‭ ‬مولاين‭ ‬وجاي‭ ‬مولاين‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حققوا‭ ‬141‭ ‬نقطة‭ ‬بمعدل‭ ‬3‭ ‬ضربات‭ ‬تحت‭ ‬المعدل‭.‬

وفي‭ ‬باقي‭ ‬المراكز،‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬اللاعب‭ ‬الأردني‭ ‬موسى‭ ‬شناعه،‭ ‬والسعودي‭ ‬علي‭ ‬السخه‭ ‬المركز‭ ‬السادس،‭ ‬واحتل‭ ‬البحرينيان‭ ‬يوسف‭ ‬جناحي‭ ‬وفهد‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬المركزين‭ ‬السابع‭ ‬والثامن‭.‬

وأشاد‭ ‬دعيج‭ ‬خليفة‭ ‬العيد،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف،‭ ‬بالمشاركة‭ ‬الإيجابية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أندية‭ ‬الجولف‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والاتحادات‭ ‬والأندية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬والتي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬المستويات‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وساهمت‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬سقف‭ ‬المنافسة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬مستمر،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬قد‭ ‬حقق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬الرئيسة‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف‭.‬

وأشار‭ ‬العيد‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مشاركة‭ ‬اللاعبين‭ ‬الناشئين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬الاتحاد‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬لإعطائهم‭ ‬فرصة‭ ‬المشاركة‭ ‬واكتساب‭ ‬الخبرات‭ ‬والمهارات‭ ‬الفنية‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬إبراهيم‭ ‬سعد‭ ‬واللاعب‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬المهيزع‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الجولة‭ ‬الختامية‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬إلى‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقها‭ ‬قبل‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭.‬

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