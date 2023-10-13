ترشيح الإماراتية الخاطري لعضوية الرياضيين في ((البارالمبية الآسيوية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

دبي‭ - ) ‬وام‭(: ‬أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ ‬المرشحين‭ ‬لعضوية‭ ‬لجنة‭ ‬الرياضيين‭ ‬والممثلين‭ ‬الإقليميين‭ ‬الفرعيين،‭ ‬الذين‭ ‬سيتم‭ ‬انتخابهم‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ ‬بالصين‭.‬

وضمت‭ ‬قائمة‭ ‬المرشحين‭ ‬عشرة‭ ‬أسماء‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬واللاعبات،‭ ‬وتمثل‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬لاعبة‭ ‬منتخب‭ ‬الدراجات‭ ‬سلامة‭ ‬الخاطري‭.‬

وتضم‭ ‬لجنة‭ ‬الرياضيين‭ ‬باللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬عضويتها‭ ‬حاليا‭ ‬سهام‭ ‬الرشيدي‭ ‬لاعبة‭ ‬منتخب‭ ‬الإمارات‭ ‬لألعاب‭ ‬القوى‭ ‬لأصحاب‭ ‬الهمم‭.‬

وتشارك‭ ‬الإمارات‭ ‬بـ41‭ ‬لاعباً‭ ‬ولاعبة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية،‭ ‬المقررة‭ ‬بمدينة‭ ‬هانجتشو‭ ‬الصينية‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬بمشاركة‭ ‬43‭ ‬دولة‭.‬

وقال‭ ‬ذيبان‭ ‬المهيري،‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الوطنية‭: ‬إن‭ ‬ترشيح‭ ‬سلامة‭ ‬الخاطري‭ ‬يجسد‭ ‬مكانة‭ ‬وقيمة‭ ‬‮«‬البارالمبية‭ ‬الوطنية‮»‬‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬القاري،‭ ‬وحرص‭ ‬اللجنة‭ ‬الآسيوية‭ ‬على‭ ‬تواجد‭ ‬الرياضيين‭ ‬الإماراتيين‭ ‬في‭ ‬عضوية‭ ‬لجنة‭ ‬الرياضيين‭ ‬تقديراً‭ ‬لهم‭ ‬ولعطائهم‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬سلامة‭ ‬الخاطري‭ ‬لاعبة‭ ‬متميزة‭ ‬تتمتع‭ ‬بقدرات‭ ‬رياضية‭ ‬عالية،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الريشة‭ ‬الطائرة‭ ‬او‭ ‬الدراجات،‭ ‬وجمعت‭ ‬بين‭ ‬تفوقها‭ ‬الدراسي‭ ‬وتألقها‭ ‬الرياضي،‭ ‬وحققت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬القاري‭ ‬في‭ ‬الريشة‭ ‬الطائرة‭ ‬والدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬وأسهمت‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬المهام‭ ‬التطوعية‭ ‬لمساعدة‭ ‬الرياضيين‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الهمم‭ ‬المشاركين‭ ‬بمختلف‭ ‬البطولات‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬