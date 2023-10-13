الشيخ محمد بن دعيج يتابع الاستعدادات للبارالمبية الآسيوية - هانغتشو 2022

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
زار الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، مقر الاتحاد البحريني لذوي الإعاقة لمتابعة استعداداتهم لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية - هانغتشو 2022 التي ستقام في الصين خلال الفترة من 22 - 28 أكتوبر 2023، بحضور كل من الشيخ سلطان بن دعيج آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة، والشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي للاتحاد البحريني لرياضة ذوي الاعاقة، وخالد البستكي مدير الإستراتيجيات والعلاقات الدولية ورئيس الوفد المشارك.
وأعرب الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة عن سعادته بهذه المشاركة منوهاً بالدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لمشاركة لاعبينا من ذوي العزيمة في هذه البطولة وحرصه على إتاحة الفرصة للمنافسة وتمثيل المملكة خير تمثيل.
ونوه بأن اللجنة تعمل على توفير كافة أنواع الدعم للفريق وتهيئة جميع الإداريين والفنيين، والتي تأتي ضمن خطط اللجنة في رفع عدد المشاركات الخارجية لذوي العزيمة وذلك تحقيقاً لرؤيتها ورفع اسم مملكة البحرين وعلمها عالياً في مختلف المحافل الرياضية.
وعبر عن تقديره ودعمه للجهود التي تبذل من قبل الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة لتطوير أداء اللاعبين واللاعبات، متمنياً تحقيق أفضل النتائج والمراتب المنشودة منهم حيث يضم الوفد نخبة من الإداريين واللاعبين الذين يحملون تصنيفات متقدمة على المستوى الدولي، مؤكداً الالتزام بالظهور بالصورة المشرفة والمشاركة الإيجابية وتقديم المستوى المطلوب لتحقيق أفضل النتائج.
وسوف يشارك منتخب البحرين بالألعاب البارالمبية التالية وهي : ألعاب القوى، رفعات القوة والباراتيكواندو.
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