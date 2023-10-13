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الشيخ محمد بن دعيج يتابع الاستعدادات للبارالمبية الآسيوية - هانغتشو 2022

10/13/2023 7:15:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

زار‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬مقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬لمتابعة‭ ‬استعداداتهم‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭ - ‬هانغتشو‭ ‬2022‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬22‭ - ‬28‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬بحضور‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرياضة‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬والشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرياضة‭ ‬ذوي‭ ‬الاعاقة،‭ ‬وخالد‭ ‬البستكي‭ ‬مدير‭ ‬الإستراتيجيات‭ ‬والعلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬ورئيس‭ ‬الوفد‭ ‬المشارك‭.‬

‏‎ وأعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بهذه‭ ‬المشاركة‭ ‬منوهاً‭ ‬بالدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬لمشاركة‭ ‬لاعبينا‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬وحرصه‭ ‬على‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬للمنافسة‭ ‬وتمثيل‭ ‬المملكة‭ ‬خير‭ ‬تمثيل‭.‬

‏‎‏‎ ونوه‭ ‬بأن‭ ‬اللجنة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬أنواع‭ ‬الدعم‭ ‬للفريق‭ ‬وتهيئة‭ ‬جميع‭ ‬الإداريين‭ ‬والفنيين،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬خطط‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬عدد‭ ‬المشاركات‭ ‬الخارجية‭ ‬لذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬وذلك‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لرؤيتها‭ ‬ورفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وعلمها‭ ‬عالياً‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭.‬

‏‎ ‭ ‬وعبر‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬ودعمه‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرياضة‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬لتطوير‭ ‬أداء‭ ‬اللاعبين‭ ‬واللاعبات،‭ ‬متمنياً‭ ‬تحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭ ‬والمراتب‭ ‬المنشودة‭ ‬منهم‭ ‬حيث‭ ‬يضم‭ ‬الوفد‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الإداريين‭ ‬واللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬يحملون‭ ‬تصنيفات‭ ‬متقدمة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬الالتزام‭ ‬بالظهور‭ ‬بالصورة‭ ‬المشرفة‭ ‬والمشاركة‭ ‬الإيجابية‭ ‬وتقديم‭ ‬المستوى‭ ‬المطلوب‭ ‬لتحقيق‭ ‬أفضل‭ ‬النتائج‭.‬

وسوف‭ ‬يشارك‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬بالألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬التالية‭ ‬وهي‭ : ‬ألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬رفعات‭ ‬القوة‭ ‬والباراتيكواندو‭.‬

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