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الاتحاد الآسيوي يصوت على أعضاء اللجان القضائية الأربعاء القادم

10/13/2023 7:15:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭/‬كوالالمبور‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يكشف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل‭ ‬أسماء‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجان‭ ‬القضائية،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬التصويت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬على‭ ‬انتخاب‭ ‬رؤساء‭ ‬ونواب‭ ‬وأعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬الانضباط‭ ‬والأخلاق،‭ ‬ولجنة‭ ‬الاستئناف،‭ ‬ولجنة‭ ‬أهلية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولات،‭ ‬وذلك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭.‬

وسيعقد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للعبة‭ ‬اجتماع‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬الأعضاء‭ ‬للاتحاد‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬عبر‭ ‬تقنية‭ ‬فيديو‭ ‬الاتصال،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تأكيد‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئات‭ ‬القضائية‭ ‬للفترة‭ ‬من‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬2027‭.‬

وبحسب‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬نشره‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬فإن‭ ‬ممثلي‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬الأعضاء‭ ‬سيقومون‭ ‬بالتصويت‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬البيانات‭ ‬المالية‭ ‬وتقارير‭ ‬المدققين‭ ‬لعام‭ ‬2022،‭ ‬وكذلك‭ ‬موازنة‭ ‬عامي‭ ‬2023‭ ‬و2024،‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬زيادة‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬ببطولات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ذات‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي،‭ ‬والبرامج‭ ‬الرائدة‭ ‬للتطوير‭ ‬والتعليم‭ ‬والتدريب،‭ ‬والبرامج‭ ‬الفنية‭ ‬والتحكيمية،‭ ‬والمبادرات‭ ‬المفصلة‭ ‬للاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬والإقليمية‭.‬

ويبرز‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬الإصلاحات‭ ‬الرائدة‭ ‬وزيادة‭ ‬التمويل‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعه‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬2023،‭ ‬والموجهة‭ ‬لبطولات‭ ‬الأندية‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬مستويات‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬موسم‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬وهي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة،‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬2،‭ ‬ودوري‭ ‬التحدي‭ ‬الآسيوي،‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬عرضها‭ ‬على‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬غير‭ ‬العادية‭ ‬2023‭.‬

ووفقا‭ ‬لموقع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬سيقوم‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬بتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التقدم‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية،‭ ‬والجهود‭ ‬المنسقة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬التجهيز‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تمتين‭ ‬أساسات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الآسيوية،‭ ‬لتحقيق‭ ‬مصالح‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬والإقليمية‭ ‬الأعضاء،‭ ‬سواء‭ ‬داخل‭ ‬أو‭ ‬خارج‭ ‬الملعب‭.‬

وينتظر‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬جياني‭ ‬إنفانتينو‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بمخاطبة‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

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