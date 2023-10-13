الاتحاد الآسيوي يصوت على أعضاء اللجان القضائية الأربعاء القادم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرياض/كوالالمبور - (د ب أ): يكشف الاتحاد الاسيوي لكرة القدم يوم الأربعاء المقبل أسماء أعضاء اللجان القضائية، حيث سيتم التصويت من قبل الجمعية العمومية على انتخاب رؤساء ونواب وأعضاء لجنة الانضباط والأخلاق، ولجنة الاستئناف، ولجنة أهلية المشاركة في البطولات، وذلك بناء على اقتراح المكتب التنفيذي في الاتحاد.
وسيعقد الاتحاد الآسيوي للعبة اجتماع الاتحادات الوطنية الأعضاء للاتحاد يوم الأربعاء، من خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية عبر تقنية فيديو الاتصال، وذلك من أجل تأكيد أعضاء الهيئات القضائية للفترة من 2023 إلى 2027.
وبحسب البيان الذي نشره الاتحاد الآسيوي على موقعه فإن ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء سيقومون بالتصويت أيضاً على البيانات المالية وتقارير المدققين لعام 2022، وكذلك موازنة عامي 2023 و2024، التي تشهد زيادة واضحة في الاستثمار ببطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ذات المستوى العالمي، والبرامج الرائدة للتطوير والتعليم والتدريب، والبرامج الفنية والتحكيمية، والمبادرات المفصلة للاتحادات الوطنية والإقليمية.
ويبرز في هذا الإطار الإصلاحات الرائدة وزيادة التمويل التي أعلنها المكتب التنفيذي خلال اجتماعه الثاني في شهر أغسطس 2023، والموجهة لبطولات الأندية الجديدة في الاتحاد القاري على ثلاثة مستويات اعتباراً من موسم 2024-2025، وهي دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، ودوري التحدي الآسيوي، التي سيتم عرضها على الجمعية العمومية غير العادية 2023.
ووفقا لموقع الاتحاد الآسيوي سيقوم رئيس الاتحاد الشيخ سلمان بن إبراهيم بتسليط الضوء على التقدم الذي تحقق في الاتحاد القاري خلال الأشهر الماضية، والجهود المنسقة التي يتم التجهيز لها من أجل تمتين أساسات كرة القدم الآسيوية، لتحقيق مصالح الاتحادات الوطنية والإقليمية الأعضاء، سواء داخل أو خارج الملعب.
وينتظر أيضاً أن يقوم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بمخاطبة الجمعية العمومية، إلى جانب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
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