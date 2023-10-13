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يجمع ناديي سار وتوبلي على صالة الاتحاد..السبت نهائي دوري خالد بن حمد لجيل الذهب لكرة الطاولة

10/13/2023 7:15:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرفاع‭ ‬ ‭ ‬اتحاد‭ ‬الطاولة‭: ‬تشهد‭ ‬صالة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬14‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لدوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب‭ ‬بين‭ ‬نادي‭ ‬سار‭ ‬ونادي‭ ‬توبلي‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬مساءً‭.‬

ويأتي‭ ‬دوري‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬رؤية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬تكوين‭ ‬قاعدة‭ ‬متينة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الألعاب‭.‬

وأكد‭ ‬السيد‭ ‬جعفر‭ ‬هادي‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬بتوجيهات‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬أنهى‭ ‬كافة‭ ‬التحضيرات‭ ‬اللازمة‭ ‬لإقامة‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬عقد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬اللجان‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬كامل‭ ‬الجاهزية،‭ ‬حيث‭ ‬أكمل‭ ‬الاتحاد‭ ‬تحضيراته‭ ‬لتأمين‭ ‬نجاح‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬

وتمنى‭ ‬السيد‭ ‬جعفر‭ ‬هادي‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لناديي‭ ‬سار‭ ‬وتوبلي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬المستويات‭ ‬لعكس‭ ‬الصورة‭ ‬المشرقة‭ ‬لتطور‭ ‬رياضة‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة‭ ‬التي‭ ‬سجلت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الخارجية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭.‬



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