يجمع ناديي سار وتوبلي على صالة الاتحاد..السبت نهائي دوري خالد بن حمد لجيل الذهب لكرة الطاولة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرفاع – اتحاد الطاولة: تشهد صالة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة اليوم السبت 14 أكتوبر 2023 المباراة النهائية لدوري خالد بن حمد لجيل الذهب بين نادي سار ونادي توبلي في تمام الساعة السادسة مساءً.
ويأتي دوري خالد بن حمد لجيل الذهب في إطار رؤية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في تكوين قاعدة متينة في كافة الألعاب.
وأكد السيد جعفر هادي أمين سر الاتحاد البحريني لكرة الطاولة أن الاتحاد بتوجيهات مباشرة من الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيس مجلس الإدارة، أنهى كافة التحضيرات اللازمة لإقامة المباراة النهائية.
وأوضح أن الاتحاد عقد سلسلة من الاجتماعات في الفترة الماضية مع كافة اللجان من أجل الوصول إلى كامل الجاهزية، حيث أكمل الاتحاد تحضيراته لتأمين نجاح المباراة النهائية.
وتمنى السيد جعفر هادي كل التوفيق والنجاح لناديي سار وتوبلي في المباراة النهائية وتقديم أفضل المستويات لعكس الصورة المشرقة لتطور رياضة كرة الطاولة التي سجلت العديد من النجاحات في المحافل الخارجية خلال الفترة الماضية.
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