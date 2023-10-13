العطية يقترب من اللقب العالميثنائي فريق البحرين يتقدمان بأمان في رالي المغرب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

يخوض‭ ‬سيباستيان‭ ‬لوب‭ ‬وأورلي‭ ‬تيرانوفا‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬ريد‭ ‬إكستريم‭ ‬غمار‭ ‬رالي‭ ‬المغرب‭ ‬اليوم‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬الصحراوية‭ ‬الطويلة‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الحذر‭.‬

ويحاول‭ ‬سائقا

فريق‭ ‬البحرين‭ ‬ريد‭ ‬إكستريم‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬بسيارة‮

‬برودرايف‭ ‬هانتر،‭ ‬وكانا‭ ‬سعيدين‭ ‬بلعب‭ ‬الأدوار‭ ‬الداعمة‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬السويدي‭ ‬ماتياس‭ ‬إيكستروم‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التمهيدية‭ ‬ومسافتها‭ ‬19‭ ‬كم‭ ‬من‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬أودي،‭ ‬ستيفان‭ ‬بيترهانسل‭.‬

واحتل‭ ‬تيرانوفا‭ ‬وملاحه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬الجديد‭ ‬بيرناردو‭ ‬جراو‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التمهيدية‭ ‬أمس،‭ ‬وجاء‭ ‬زميلاه‭ ‬في‭ ‬فريق

البحرين‭ ‬ريد‭ ‬إكستريم‭ ‬لوب‭ ‬وفابيان‭ ‬لوركين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬بسيارته‭ ‬برودرايف‭ ‬هانتر،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المعركة‭ ‬الجادة‭ ‬تبدأ‭ ‬غداً‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬طبيعة‭ ‬المرحلة‭ ‬التمهيدية

من‭ ‬خلال‭ ‬حقيقة‭ ‬أن‭ ‬القطري‭ ‬ناصر‭ ‬العطية،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب

بطولة‭ ‬العالم

للمرة‭ ‬الثانية،‭ ‬أنهى‭ ‬السباق‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين،‭ ‬قبل‭ ‬الانطلاق‭ ‬لاجتياز‭ ‬خمس‭ ‬مراحل‭ ‬صحراوية‭ ‬صعبة‭ ‬ستحدد‭ ‬نتائج‭ ‬الرالي‭ ‬والبطولة‭.‬

ويعتبر‭ ‬المتسابق‭ ‬السعودي‭ ‬يزيد‭ ‬الراجحي‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬ثالثا‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التمهيدية‭ ‬السائق‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يمكنه،‭ ‬رياضياً،‭ ‬منع‭ ‬العطية‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم

للراليات‭ ‬الصحراوية‭ ‬الطويلة‭. ‬وللقيام‭ ‬بذلك،‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬السعودي‭ ‬الفوز‭ ‬بالرالي‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر،‭ ‬والانتهاء‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرحلة‭ ‬فردية‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الخمسة‭ ‬المقبلة‭.‬

وأقيمت‭ ‬المرحلة‭ ‬التمهيدية‭ ‬بمشاركة‮

‬34‭ ‬سيارة‭ ‬على‭ ‬دروب‭ ‬رملية‭ ‬سريعة‭ ‬استعدادا‭ ‬للمراحل‭ ‬الصحراوية‭ ‬الخمس‭ ‬الصعبة‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬كان‭ ‬السائقون‭ ‬العشرة‭ ‬الأوائل‭ ‬يختارون‭ ‬مواقع‭ ‬انطلاقهم‭ ‬لمرحلة‭ ‬الغد‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬طولها‭ ‬324‭ ‬كيلومتراً‭ ‬من‭ ‬أغادير‭ ‬إلى‭ ‬زاكورة،‭ ‬وهي‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬خمس‭ ‬مراحل‭ ‬صعبة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬2240‭ ‬كيلومتراً،‭ ‬والتي‭ ‬تنتهي‭ ‬في‭ ‬مرزوكة،‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬الجزائرية،‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل‭.‬

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