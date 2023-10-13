Saturday, 14 October 2023 03:30 GMT

العطية يقترب من اللقب العالميثنائي فريق البحرين يتقدمان بأمان في رالي المغرب

10/13/2023 7:15:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

يخوض‭ ‬سيباستيان‭ ‬لوب‭ ‬وأورلي‭ ‬تيرانوفا‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬ريد‭ ‬إكستريم‭ ‬غمار‭ ‬رالي‭ ‬المغرب‭ ‬اليوم‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للراليات‭ ‬الصحراوية‭ ‬الطويلة‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الحذر‭.‬

ويحاول‭ ‬سائقا
فريق‭ ‬البحرين‭ ‬ريد‭ ‬إكستريم‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬بسيارة‮
‬برودرايف‭ ‬هانتر،‭ ‬وكانا‭ ‬سعيدين‭ ‬بلعب‭ ‬الأدوار‭ ‬الداعمة‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬السويدي‭ ‬ماتياس‭ ‬إيكستروم‭ ‬أسرع‭ ‬وقت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التمهيدية‭ ‬ومسافتها‭ ‬19‭ ‬كم‭ ‬من‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬أودي،‭ ‬ستيفان‭ ‬بيترهانسل‭.‬

واحتل‭ ‬تيرانوفا‭ ‬وملاحه‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬الجديد‭ ‬بيرناردو‭ ‬جراو‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التمهيدية‭ ‬أمس،‭ ‬وجاء‭ ‬زميلاه‭ ‬في‭ ‬فريق
البحرين‭ ‬ريد‭ ‬إكستريم‭ ‬لوب‭ ‬وفابيان‭ ‬لوركين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬بسيارته‭ ‬برودرايف‭ ‬هانتر،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المعركة‭ ‬الجادة‭ ‬تبدأ‭ ‬غداً‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬طبيعة‭ ‬المرحلة‭ ‬التمهيدية
من‭ ‬خلال‭ ‬حقيقة‭ ‬أن‭ ‬القطري‭ ‬ناصر‭ ‬العطية،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب
بطولة‭ ‬العالم
للمرة‭ ‬الثانية،‭ ‬أنهى‭ ‬السباق‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين،‭ ‬قبل‭ ‬الانطلاق‭ ‬لاجتياز‭ ‬خمس‭ ‬مراحل‭ ‬صحراوية‭ ‬صعبة‭ ‬ستحدد‭ ‬نتائج‭ ‬الرالي‭ ‬والبطولة‭.‬

ويعتبر‭ ‬المتسابق‭ ‬السعودي‭ ‬يزيد‭ ‬الراجحي‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬ثالثا‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬التمهيدية‭ ‬السائق‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يمكنه،‭ ‬رياضياً،‭ ‬منع‭ ‬العطية‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم
للراليات‭ ‬الصحراوية‭ ‬الطويلة‭. ‬وللقيام‭ ‬بذلك،‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬السعودي‭ ‬الفوز‭ ‬بالرالي‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر،‭ ‬والانتهاء‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرحلة‭ ‬فردية‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الخمسة‭ ‬المقبلة‭.‬

وأقيمت‭ ‬المرحلة‭ ‬التمهيدية‭ ‬بمشاركة‮
‬34‭ ‬سيارة‭ ‬على‭ ‬دروب‭ ‬رملية‭ ‬سريعة‭ ‬استعدادا‭ ‬للمراحل‭ ‬الصحراوية‭ ‬الخمس‭ ‬الصعبة‭. ‬وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬كان‭ ‬السائقون‭ ‬العشرة‭ ‬الأوائل‭ ‬يختارون‭ ‬مواقع‭ ‬انطلاقهم‭ ‬لمرحلة‭ ‬الغد‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬طولها‭ ‬324‭ ‬كيلومتراً‭ ‬من‭ ‬أغادير‭ ‬إلى‭ ‬زاكورة،‭ ‬وهي‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬خمس‭ ‬مراحل‭ ‬صعبة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬2240‭ ‬كيلومتراً،‭ ‬والتي‭ ‬تنتهي‭ ‬في‭ ‬مرزوكة،‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬الجزائرية،‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل‭.‬



MENAFN13102023000055011008ID1107239217

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث