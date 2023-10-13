29 لاعبا في قائمة المنتخب الرديف لكرة السلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

a لاعبا‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬القادم‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

وتم‭ ‬اختيار‭ ‬اللاعبين‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ترشيح‭ ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬التونسي‭ ‬راسم‭ ‬المرزوقي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬حاضرا‭ ‬ومتابعا‭ ‬لمنافسات‭ ‬دوري‭ ‬الشباب،‭ ‬علما‭ ‬ان‭ ‬معظم‭ ‬اللاعبين‭ ‬سبق‭ ‬لهم‭ ‬تمثيل‭ ‬المنتخبات‭ ‬السنية،‭ ‬وأكثريتهم‭ ‬حاليا‭ ‬لا‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬الفرصة‭ ‬بالمشاركة‭ ‬مع‭ ‬أنديتهم‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الرجال‭.‬

وتضم‭ ‬القائمة‭ ‬كلا‭ ‬من‭: ‬عمران‭ ‬نجف،‭ ‬محمد‭ ‬غازي،‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬سيف،‭ ‬مهدي‭ ‬علي،‭ ‬الياس‭ ‬يونس،‭ ‬عمران‭ ‬حسن،‭ ‬سعد‭ ‬عبدالله،‭ ‬عمار‭ ‬يوسف‭ (‬المنامة‭)‬،‭ ‬محمود‭ ‬الجساس،‭ ‬حسن‭ ‬غريب،‭ ‬علي‭ ‬عبدالله،‭ ‬موسى‭ ‬فؤاد،‭ ‬محسن‭ ‬علي‭ (‬الأهلي‭)‬،‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬مراد،‭ ‬أحمد‭ ‬زهدي،‭ ‬عيسى‭ ‬راشد‭ ‬مشعل‭ ‬بوحمود‭ (‬المحرق‭)‬،‭ ‬عبدالقادر‭ ‬ثاني‭ (‬الحالة‭)‬،‭ ‬عباس‭ ‬البصري،‭ ‬مرتضى‭ ‬سلمان،‭ ‬علي‭ ‬عبدالنبي،‭ ‬محمد‭ ‬سلمان‭ (‬النويدرات‭)‬،‭ ‬عباس‭ ‬فاضل،‭ ‬ضيف‭ ‬حسين‭ (‬سترة‭)‬،‭ ‬عبدالله‭ ‬الفردان،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله،‭ ‬سيدعلي‭ ‬الموسوي،‭ ‬عبدالله‭ ‬محمد،‭ ‬سلمان‭ ‬الكعبي‭ (‬سماهيج‭).‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬ان‭ ‬يتجمع‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬مرة‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬ليخوض‭ ‬الحصة‭ ‬التدريبية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الصباحية‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬ريكارد‭ ‬كاساس،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬لن‭ ‬يؤثر‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬تدريبات‭ ‬ومباريات‭ ‬اللاعبين‭ ‬مع‭ ‬انديتهم‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬الأولوية‭ ‬للأندية‭.‬

وسيبدأ‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬بمواجهة‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

يذكر‭ ‬ان‭ ‬هدف‭ ‬لجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬في‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬من‭ ‬مشاركة‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬هو‭ ‬تجهيز‭ ‬الصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬وتهيئتهم‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬منتخب‭ ‬الرجال‭ ‬مستقبلا‭.‬



