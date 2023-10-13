Saturday, 14 October 2023 03:30 GMT

29 لاعبا في قائمة المنتخب الرديف لكرة السلة

10/13/2023 7:15:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

a لاعبا‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬الذي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬القادم‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

وتم‭ ‬اختيار‭ ‬اللاعبين‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ترشيح‭ ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬التونسي‭ ‬راسم‭ ‬المرزوقي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬حاضرا‭ ‬ومتابعا‭ ‬لمنافسات‭ ‬دوري‭ ‬الشباب،‭ ‬علما‭ ‬ان‭ ‬معظم‭ ‬اللاعبين‭ ‬سبق‭ ‬لهم‭ ‬تمثيل‭ ‬المنتخبات‭ ‬السنية،‭ ‬وأكثريتهم‭ ‬حاليا‭ ‬لا‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬الفرصة‭ ‬بالمشاركة‭ ‬مع‭ ‬أنديتهم‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الرجال‭.‬

وتضم‭ ‬القائمة‭ ‬كلا‭ ‬من‭: ‬عمران‭ ‬نجف،‭ ‬محمد‭ ‬غازي،‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬سيف،‭ ‬مهدي‭ ‬علي،‭ ‬الياس‭ ‬يونس،‭ ‬عمران‭ ‬حسن،‭ ‬سعد‭ ‬عبدالله،‭ ‬عمار‭ ‬يوسف‭ (‬المنامة‭)‬،‭ ‬محمود‭ ‬الجساس،‭ ‬حسن‭ ‬غريب،‭ ‬علي‭ ‬عبدالله،‭ ‬موسى‭ ‬فؤاد،‭ ‬محسن‭ ‬علي‭ (‬الأهلي‭)‬،‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬مراد،‭ ‬أحمد‭ ‬زهدي،‭ ‬عيسى‭ ‬راشد‭ ‬مشعل‭ ‬بوحمود‭ (‬المحرق‭)‬،‭ ‬عبدالقادر‭ ‬ثاني‭ (‬الحالة‭)‬،‭ ‬عباس‭ ‬البصري،‭ ‬مرتضى‭ ‬سلمان،‭ ‬علي‭ ‬عبدالنبي،‭ ‬محمد‭ ‬سلمان‭ (‬النويدرات‭)‬،‭ ‬عباس‭ ‬فاضل،‭ ‬ضيف‭ ‬حسين‭ (‬سترة‭)‬،‭ ‬عبدالله‭ ‬الفردان،‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله،‭ ‬سيدعلي‭ ‬الموسوي،‭ ‬عبدالله‭ ‬محمد،‭ ‬سلمان‭ ‬الكعبي‭ (‬سماهيج‭).‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬ان‭ ‬يتجمع‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬مرة‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬ليخوض‭ ‬الحصة‭ ‬التدريبية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الصباحية‭ ‬مع‭ ‬المدرب‭ ‬ريكارد‭ ‬كاساس،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬لن‭ ‬يؤثر‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬تدريبات‭ ‬ومباريات‭ ‬اللاعبين‭ ‬مع‭ ‬انديتهم‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬الأولوية‭ ‬للأندية‭.‬

وسيبدأ‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬بمواجهة‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

يذكر‭ ‬ان‭ ‬هدف‭ ‬لجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬في‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬من‭ ‬مشاركة‭ ‬المنتخب‭ ‬الرديف‭ ‬هو‭ ‬تجهيز‭ ‬الصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬وتهيئتهم‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬منتخب‭ ‬الرجال‭ ‬مستقبلا‭.‬


MENAFN13102023000055011008ID1107239216

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث