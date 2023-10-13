29 لاعبا في قائمة المنتخب الرديف لكرة السلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
a لاعبا ضمن قائمة المنتخب الرديف الذي سيشارك في منافسات دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم القادم 2023-2024.
وتم اختيار اللاعبين بناء على ترشيح المدرب المساعد التونسي راسم المرزوقي الذي كان حاضرا ومتابعا لمنافسات دوري الشباب، علما ان معظم اللاعبين سبق لهم تمثيل المنتخبات السنية، وأكثريتهم حاليا لا يحصلون على الفرصة بالمشاركة مع أنديتهم في منافسات الرجال.
وتضم القائمة كلا من: عمران نجف، محمد غازي، عبدالرزاق سيف، مهدي علي، الياس يونس، عمران حسن، سعد عبدالله، عمار يوسف (المنامة)، محمود الجساس، حسن غريب، علي عبدالله، موسى فؤاد، محسن علي (الأهلي)، علي حسين مراد، أحمد زهدي، عيسى راشد مشعل بوحمود (المحرق)، عبدالقادر ثاني (الحالة)، عباس البصري، مرتضى سلمان، علي عبدالنبي، محمد سلمان (النويدرات)، عباس فاضل، ضيف حسين (سترة)، عبدالله الفردان، محمد عبدالله، سيدعلي الموسوي، عبدالله محمد، سلمان الكعبي (سماهيج).
ومن المنتظر ان يتجمع المنتخب الرديف مرة واحد في الأسبوع ليخوض الحصة التدريبية في الفترة الصباحية مع المدرب ريكارد كاساس، ومن ثم لن يؤثر ذلك على تدريبات ومباريات اللاعبين مع انديتهم حيث ستكون الأولوية للأندية.
وسيبدأ المنتخب الرديف مشواره في بطولة الدوري بمواجهة فريق مدينة عيسى في 24 أكتوبر الجاري.
يذكر ان هدف لجنة المنتخبات في اتحاد السلة من مشاركة المنتخب الرديف هو تجهيز الصف الثاني من اللاعبين وتهيئتهم للانضمام إلى منتخب الرجال مستقبلا.
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