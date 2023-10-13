البحرين الأولى في بطولة ((الباربومزا)) العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
حققت مملكة البحرين المركز الأول في بطولة الأندية العربية المفتوحة للتايكوندو «الباربومزا» للشباب والناشئين، في نسختها الأولى، والمقامة باستاد القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث حصد لاعبو المملكة كأس البطولة وثماني ميداليات ذهبية وخمس فضية.
وقد توجت السفيرة فوزية بنت زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية لاعبي الفريق بكأس البطولة والميداليات، مشيدة بالمستوى المتميز الذي قدمه لاعبو نادي «الروح الحرة» خلال منافسات البطولة، وإصرارهم على تحقيق النجاح، علاوة على تكريمها اللاعبين الفائزين بالميداليات من الدول المشاركة في البطولة. وأكدت أن هذا الإنجاز تحقق بفضل ما تشهده مملكة البحرين من اهتمام
كبير في إعداد الشباب والنشء رياضيًا،
وذلك بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وحرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على توفير البيئة المناسبة من أجل تحقيق الإنجازات الرياضية باسم المملكة، ورفع علمها عاليًا في جميع المحافل العربية والدولية، وبفضل الاستراتيجية التي اختطها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والتي أوصلت منتسبي القطاعين الشبابي والرياضي إلى منصات التتويج والتميز، وفي ظل متابعة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، لتحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة على كافة المستويات العربية والدولية.
الجدير بالذكر أن 170 لاعبًا من 7 دول عربية شاركوا في البطولة التي ينظمها الاتحاد المصري للتايكوندو تحت مظلة الاتحاد العربي للرياضة، في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الحالي.
MENAFN13102023000055011008ID1107239215
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.