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البحرين الأولى في بطولة ((الباربومزا)) العربية

10/13/2023 7:15:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

حققت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الأندية‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة‭ ‬للتايكوندو‭ ‬‮«‬الباربومزا‮»‬‭ ‬للشباب‭ ‬والناشئين،‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الأولى،‭ ‬والمقامة‭ ‬باستاد‭ ‬القاهرة‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬حيث‭ ‬حصد‭ ‬لاعبو‭ ‬المملكة‭ ‬كأس‭ ‬البطولة‭ ‬وثماني‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية‭ ‬وخمس‭ ‬فضية‭. ‬

وقد‭ ‬توجت‭ ‬السفيرة‭ ‬فوزية‭ ‬بنت‭ ‬زينل‭ ‬سفيرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬والمندوبة‭ ‬الدائمة‭ ‬لدى‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬بكأس‭ ‬البطولة‭ ‬والميداليات،‭ ‬مشيدة‭ ‬بالمستوى‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬لاعبو‭ ‬نادي‭ ‬‮«‬الروح‭ ‬الحرة‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة،‭ ‬وإصرارهم‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬تكريمها‭ ‬اللاعبين‭ ‬الفائزين‭ ‬بالميداليات‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭. ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬تحقق‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭
‬كبير‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬الشباب‭ ‬والنشء‭ ‬رياضيًا،‭
‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬توجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وحرص‭ ‬واهتمام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬البيئة‭ ‬المناسبة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرياضية‭ ‬باسم‭ ‬المملكة،‭ ‬ورفع‭ ‬علمها‭ ‬عاليًا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المحافل‭ ‬العربية‭ ‬والدولية،‭ ‬وبفضل‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬اختطها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬والتي‭ ‬أوصلت‭ ‬منتسبي‭ ‬القطاعين‭ ‬الشبابي‭ ‬والرياضي‭ ‬إلى‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭ ‬والتميز،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬متابعة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭ ‬العربية‭ ‬والدولية‭. ‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬170‭ ‬لاعبًا‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬شاركوا‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬للتايكوندو‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للرياضة،‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬12‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬أكتوبر‭ ‬الحالي‭.‬

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