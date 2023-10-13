Saturday, 14 October 2023 03:30 GMT

اليابان تحرز ٤ أهداف في شباك كندا

10/13/2023 7:15:43 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

طوكيو‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬فاز‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬كندا‭ ‬4/1‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬الودية‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استعداداتهما‭ ‬للمنافسات‭ ‬الدولية‭ ‬المقبلة‭.‬

وأنهى‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬متقدما‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬نظيفة‭ ‬سجلها‭ ‬أوه‭ ‬تاناكا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثانية‭ ‬وألفونسو‭ ‬ديفيز،‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الكندي،‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه،‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬40‭ ‬وكايتو‭ ‬ناكامورا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬42‭.‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬سجل‭ ‬أوه‭ ‬تاناكا‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬له‭ ‬والرابع‭ ‬للمنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬49،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬المنتخب‭ ‬الكندي‭ ‬هدفا‭ ‬شرفيا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬89‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬جونيور‭ ‬هويليت‭.‬

ويلعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬أخرى‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي‭.‬

ويستعد‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬حيث‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬مع‭ ‬سورية‭ ‬وكوريا‭ ‬الشمالية‭.‬

كما‭ ‬يستعد‭ ‬لخوض‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬آسيا‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬حيث‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬مع‭ ‬منتخبات‭ ‬إندونيسا‭ ‬والعراق‭ ‬وفيتنام‭.‬

MENAFN13102023000055011008ID1107239214

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث