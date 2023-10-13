اليابان تحرز ٤ أهداف في شباك كندا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

طوكيو‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬فاز‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬كندا‭ ‬4/1‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬الودية‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استعداداتهما‭ ‬للمنافسات‭ ‬الدولية‭ ‬المقبلة‭.‬

وأنهى‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬متقدما‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬نظيفة‭ ‬سجلها‭ ‬أوه‭ ‬تاناكا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثانية‭ ‬وألفونسو‭ ‬ديفيز،‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الكندي،‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه،‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬40‭ ‬وكايتو‭ ‬ناكامورا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬42‭.‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬سجل‭ ‬أوه‭ ‬تاناكا‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬له‭ ‬والرابع‭ ‬للمنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬49،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬المنتخب‭ ‬الكندي‭ ‬هدفا‭ ‬شرفيا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬89‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬جونيور‭ ‬هويليت‭.‬

ويلعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬أخرى‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي‭.‬

ويستعد‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬حيث‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬مع‭ ‬سورية‭ ‬وكوريا‭ ‬الشمالية‭.‬

كما‭ ‬يستعد‭ ‬لخوض‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬آسيا‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬حيث‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬مع‭ ‬منتخبات‭ ‬إندونيسا‭ ‬والعراق‭ ‬وفيتنام‭.‬