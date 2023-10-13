اليابان تحرز ٤ أهداف في شباك كندا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
طوكيو - (د ب أ): فاز المنتخب الياباني لكرة القدم على ضيفه منتخب كندا 4/1 خلال المباراة الودية التي جمعتهما أمس الجمعة في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.
وأنهى المنتخب الياباني الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة سجلها أوه تاناكا في الدقيقة الثانية وألفونسو ديفيز، لاعب المنتخب الكندي، بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 40 وكايتو ناكامورا في الدقيقة 42.
وفي الشوط الثاني، سجل أوه تاناكا الهدف الثاني له والرابع للمنتخب الياباني في الدقيقة 49، قبل أن يسجل المنتخب الكندي هدفا شرفيا في الدقيقة 89 عن طريق جونيور هويليت.
ويلعب المنتخب الياباني مباراة ودية أخرى يوم الثلاثاء المقبل أمام المنتخب التونسي.
ويستعد المنتخب الياباني لخوض غمار الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 حيث يلعب في المجموعة الثانية مع سورية وكوريا الشمالية.
كما يستعد لخوض منافسات بطولة كأس أمم آسيا التي تقام العام المقبل، حيث يلعب في المجموعة الرابعة مع منتخبات إندونيسا والعراق وفيتنام.
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