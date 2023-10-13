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كوريا الجنوبية تفوز على تونس وديا

10/13/2023 7:15:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

سول‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬فاز‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬تونس‭ ‬4‭/‬صفر‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬الودية‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬استعداداتهما‭ ‬للمنافسات‭ ‬الدولية‭ ‬المقبلة‭.‬

وفشل‭ ‬المنتخبان‭ ‬في‭ ‬استغلال‭ ‬كافة‭ ‬الفرص‭ ‬التي‭ ‬أتيحت‭ ‬لهما‭ ‬أمام‭ ‬المرميين‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬لينتهي‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭.‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬تمكن‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬كانج‭ ‬إن‭ ‬لي‭ (‬هدفين‭) ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬54‭ ‬و57‭ ‬وياسين‭ ‬مرياح،‭ ‬مدافع‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي،‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬67،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬أوي‭ ‬جو‭ ‬هوانج‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬للمباراة‭. ‬ويخوض‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬أخرى‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬الياباني‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭.‬

ويستعد‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل،‭ ‬حيث‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثامنة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أيضا‭ ‬منتخبات‭ ‬ساوتومي‭ ‬وبرينسيب‭ ‬ومالاوي‭ ‬وغينيا‭ ‬الاستوائية‭ ‬وناميبيا‭ ‬وليبيريا‭.‬

بالإضافة‭ ‬لمشاركته‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أمم‭ ‬أفريقيا‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬كوت‭ ‬ديفوار‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬حيث‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬مع‭ ‬منتخبات‭ ‬جنوب‭ ‬أفريقيا‭ ‬وناميبيا‭ ‬ومالي‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يواجه‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬نظيره‭ ‬منتخب‭ ‬فيتنام‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭.‬

ويستعد‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬للمونديال‭ ‬حيث‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬مع‭ ‬منتخبات‭ ‬الصين‭ ‬وتايلاند‭.‬

كما‭ ‬يستعد‭ ‬أيضا‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬آسيا،‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬حيث‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬مع‭ ‬منتخبات‭ ‬ماليزيا‭ ‬والأردن‭ ‬والبحرين‭.‬


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