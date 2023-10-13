كوريا الجنوبية تفوز على تونس وديا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
سول (د ب أ): فاز المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم على ضيفه منتخب تونس 4/صفر خلال المباراة الودية التي جمعتهما أمس الجمعة في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.
وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين في الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، تمكن المنتخب الكوري من تسجيل ثلاثة أهداف عن طريق كانج إن لي (هدفين) في الدقيقتين 54 و57 وياسين مرياح، مدافع المنتخب التونسي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 67، قبل أن يسجل أوي جو هوانج الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة. ويخوض المنتخب التونسي مباراة ودية أخرى أمام نظيره الياباني يوم الثلاثاء المقبل.
ويستعد المنتخب التونسي لخوض غمار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، الشهر المقبل، حيث يلعب في المجموعة الثامنة التي تضم أيضا منتخبات ساوتومي وبرينسيب ومالاوي وغينيا الاستوائية وناميبيا وليبيريا.
بالإضافة لمشاركته في بطولة أمم أفريقيا التي تقام في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، حيث يلعب في المجموعة الخامسة مع منتخبات جنوب أفريقيا وناميبيا ومالي.
في المقابل، يواجه المنتخب الكوري الجنوبي نظيره منتخب فيتنام يوم الثلاثاء المقبل أيضا في مباراة ودية.
ويستعد المنتخب الكوري لخوض غمار منافسات الدوري الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال حيث يلعب في المجموعة الثالثة مع منتخبات الصين وتايلاند.
كما يستعد أيضا لخوض غمار منافسات بطولة كأس أمم آسيا، التي تقام العام المقبل، حيث يلعب في المجموعة الخامسة مع منتخبات ماليزيا والأردن والبحرين.
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