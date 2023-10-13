في كأس أمم إفريقيامجموعات متوازنة للعرب وقمة عاجية-نيجيرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أبيدجان‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬جنّبت‭ ‬قرعة‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لكأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المنتخبات‭ ‬الأربعة‭ ‬والعشرين‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬الموت‮»‬،‭ ‬إذ‭ ‬أفرزت‭ ‬مواجهات‭ ‬متوازنة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬لا‭ ‬تخلو‭ ‬من‭ ‬لقاءات‭ ‬قويّة‭ ‬عدة،‭ ‬أبرزها‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬المضيفة‭ ‬والساعية‭ ‬إلى‭ ‬لقبها‭ ‬الثالث‭ ‬ونيجيريا‭ ‬الطامحة‭ ‬إلى‭ ‬رابع‭ ‬نجماتها‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬القارية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬القمة‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وغانا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭.‬

وستخوض‭ ‬السنغال‭ ‬التي‭ ‬تستهل‭ ‬حملة‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبها‭ ‬بمواجهة‭ ‬غامبيا‭ ‬‮«‬نزالات‭ ‬صعبة‮»‬‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬ضد‭ ‬الكاميرون‭ ‬البطلة‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬آخرها‭ ‬2017‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬والتي‭ ‬تضم‭ ‬أيضاً‭ ‬غينيا‭.‬

وقال‭ ‬نجم‭ ‬‮«‬أسود‭ ‬تيرانغا‮»‬‭ ‬ولاعب‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬ساديو‭ ‬مانيه‭ ‬‮«‬المجموعة‭ ‬صعبة‭ ‬جداً،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬ضد‭ ‬الكاميرون‭ ‬القوية،‭ ‬إنما‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬ينبغي‭ ‬ان‭ ‬نبذل‭ ‬قصارانا‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬اللقب‭ ‬وان‭ ‬نتحلى‭ ‬بالإرادة‮»‬‭.‬

ويفتتح‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬الأفيال‮»‬‭ ‬البطولة‭ ‬بمواجهة‭ ‬غينيا‭ ‬بيساو‭ ‬في‭ ‬أبيدجان‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭.‬

ويأمل‭ ‬العاجيون‭ ‬استغلال‭ ‬عاملي‭ ‬الأرض‭ ‬والجمهور‭ ‬لحصد‭ ‬اللقب‭ ‬الثالث‭ ‬بعد‭ ‬1992‭ ‬و2015،‭ ‬إنما‭ ‬ستكون‭ ‬المواجهات‭ ‬صعبة‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬ضد‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬النسور‭ ‬الخضراء‮»‬‭ ‬النيجيري‭ ‬وغينيا‭ ‬الاستوائية‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬نسخة‭ ‬2015‭.‬

واعتبر‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬العاجي‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭ ‬لوي‭ ‬غاسيه‭ ‬أن‭ ‬المجموعات‭ ‬كلها‭ ‬متقاربة،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬تضم‭ ‬منتخبين‭ ‬قويين‭ ‬يمكنهما‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية،‭ ‬إنما‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬منتخبات‭ ‬كبيرة‭ ‬وصغيرة‭ ‬الكل‭ ‬سواسية‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬أسطورة‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬وهداف‭ ‬نادي‭ ‬تشلسي‭ ‬الانكليزي‭ ‬السابق‭ ‬ديدييه‭ ‬دروغبا‭ ‬إن‭ ‬الشعب‭ ‬العاجي‭ ‬مسرور‭ ‬باستضافة‭ ‬البطولة‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬المجموعة‭ ‬صعبة‭ ‬جداً،‭ ‬إنما‭ ‬المستحيل‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬شيمنا‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬ان‭ ‬المنتخبات‭ ‬الأخرى‭ ‬قوية‮»‬‭.‬





مشوار‭ ‬صعب‭ ‬لمصر‭ ‬

ويخوض‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ ‬المتوج‭ ‬باللقب‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬آخرها‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬مشواراً‭ ‬صعباً‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬نظيره‭ ‬الغاني‭ ‬الساعي‭ ‬إلى‭ ‬كسر‭ ‬انتظار‭ ‬دام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬عقود‭ ‬زمنية،‭ ‬حيث‭ ‬توج‭ ‬بلقبه‭ ‬الرابع‭ ‬عام‭ ‬1982‭.‬

وتضم‭ ‬المجموعة‭ ‬أيضاً‭ ‬منتخب‭ ‬الرأس‭ ‬الأخضر‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة،‭ ‬وموزامبيق‭ ‬التي‭ ‬تحضر‭ ‬للمرة‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬والأولى‭ ‬منذ‭ ‬2010‭.‬

ويضم‭ ‬المنتخب‭ ‬المصري‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬البرتغالي‭ ‬روي‭ ‬فيتوريا‭ ‬تشكيلة‭ ‬قوية‭ ‬يقودها‭ ‬جناح‭ ‬ليفربول‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬وهداف‭ ‬نانت‭ ‬الفرنسي‭ ‬مصطفى‭ ‬محمد‭ ‬ولاعب‭ ‬اينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الألماني‭ ‬عمر‭ ‬مرموش،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬أسماء‭ ‬قوية‭ ‬مثل‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬ارسنال‭ ‬الانجليزي‭ ‬محمد‭ ‬النني‭ ‬ونجوم‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬لاعبي‭ ‬نادي‭ ‬الأهلي‭ ‬بطل‭ ‬إفريقيا‭.‬

وأكد‭ ‬فيتوريا‭ ‬أن‭ ‬المجموعة‭ ‬قوية‭ ‬للغاية‭ ‬‮«‬حيث‭ ‬تضم‭ ‬منتخبات‭ ‬تمتلك‭ ‬لاعبين‭ ‬مميزين‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬غانا‭ ‬المنافس‭ ‬الشرس‭ ‬علي‭ ‬اللقب‭ ‬ولكننا‭ ‬جاهزون‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأحوال‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قارة‭ ‬افريقيا‭ ‬تضم‭ ‬منتخبات‭ ‬قوية‭ ‬والكرة‭ ‬في‭ ‬أفريقيا‭ ‬أصبحت‭ ‬قوية‭ ‬وسريعة‭ ‬ومنتخبي‭ ‬موزمبيق‭ ‬والراس‭ ‬الأخضر‭ ‬يمتلكان‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬محترف‭ ‬في‭ ‬دوريات‭ ‬أوروبية‭ ‬مثل‭ ‬البرتغال‮»‬‭.‬

ويعد‭ ‬منتخب‭ ‬غانا‭ ‬قوة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬الكرة‭ ‬الافريقية،‭ ‬ولديه‭ ‬كل‭ ‬الامكانات‭ ‬للذهاب‭ ‬بعيداً‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الانجليزي‭ ‬كريس‭ ‬هويتون‭ ‬ونجوم‭ ‬من‭ ‬طينة‭ ‬مهاجم‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬الانجليزي‭ ‬جوردان‭ ‬أيو‭ ‬ولاعبي‭ ‬وسط‭ ‬ارسنال‭ ‬توماس‭ ‬بارتي‭ ‬وويستهام‭ ‬يونايتد‭ ‬الانجليزي‭ ‬محمد‭ ‬قدوس‭.‬





وسهل‭ ‬للجزائر‭ ‬

ولا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يجد‭ ‬المنتخب‭ ‬الجزائري‭ ‬البطل‭ ‬عامي‭ ‬1990‭ ‬و2019‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬بلوغ‭ ‬الدور‭ ‬الثاني،‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬بالمتناول‭ ‬وتضم‭ ‬أيضاً‭ ‬بوركينا‭ ‬فاسو‭ ‬وموريتانيا‭ ‬وأنغولا‭.‬

وقام‭ ‬مدرب‭ ‬‮«‬ثعالب‭ ‬الصحراء‮»‬‭ ‬جمال‭ ‬بلماضي‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬بعض‭ ‬خطوط‭ ‬التشكيلة‭ ‬عقب‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬الكاميرون،‭ ‬محتفظاً‭ ‬ببعض‭ ‬الأسماء‭ ‬المميزة‭ ‬في‭ ‬مقدمها‭ ‬لاعب‭ ‬الأهلي‭ ‬السعودي‭ ‬رياض‭ ‬محرز‭ ‬ولاعب‭ ‬وسط‭ ‬ميلان‭ ‬الإيطالي‭ ‬اسماعيل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬ومدافع‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬رامي‭ ‬بن‭ ‬سبعيني‭ ‬ولاعب‭ ‬روما‭ ‬الإيطالي‭ ‬حسام‭ ‬عوار‭ ‬ومهاجم‭ ‬ويستهام‭ ‬الانكليزي‭ ‬سعيد‭ ‬بن‭ ‬رحمة‭.‬

ورغم‭ ‬تراجعه‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬يبقى‭ ‬منتخب‭ ‬بوركينا‭ ‬فاسو‭ ‬قوياً‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الفرنسي‭ ‬هوبير‭ ‬فيلود،‭ ‬ولاعب‭ ‬استون‭ ‬فيلا‭ ‬الانكليزي‭ ‬برتران‭ ‬تراوري‭.‬

ويأمل‭ ‬المنتخب‭ ‬الموريتاني‭ ‬أن‭ ‬يؤكد‭ ‬تطوره‭ ‬بتخطي‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الثالثة،‭ ‬حيث‭ ‬قاده‭ ‬المدرب‭ ‬أمير‭ ‬عبدو‭ ‬من‭ ‬جزر‭ ‬القمر‭ ‬إلى‭ ‬التأهل‭ ‬بصعوبة،‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إغفال‭ ‬مفاجآت‭ ‬أنغولا‭.‬

ويرفع‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي‭ ‬شعار‭ ‬اللقب‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬عقدين‭ ‬عن‭ ‬انجازه‭ ‬القاري‭ ‬الأول‭ ‬عام‭ ‬2004‭ ‬في‭ ‬أرضه،‭ ‬إذ‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬منتخبات‭ ‬متقاربة،‭ ‬هي‭ ‬مالي‭ ‬وجنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬المتوج‭ ‬عام‭ ‬1996،‭ ‬وناميبيا‭.‬

ورأى‭ ‬اللاعب‭ ‬التونسي‭ ‬السابق‭ ‬راضي‭ ‬الجعايدي‭ ‬ان‭ ‬القرعة‭ ‬متوازنة،‭ ‬وتابع‭ ‬‮«‬الكل‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬صعبة‭ ‬لأنه‭ ‬الهوة‭ ‬بين‭ ‬المنتخبات‭ ‬الافريقية‭ ‬تقلصت‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬كبير‭ ‬جداً‮»‬،‭ ‬وتابع‭ ‬‮«‬في‭ ‬تونس‭ ‬لدينا‭ ‬منتخب‭ ‬شاب‭ ‬وقوي‭ ‬يضم‭ ‬خيرة‭ ‬اللاعبين‭ ‬الممتازين‭ ‬بقيادة‭ ‬لاعب‭ ‬محنك‭ ‬هو‭ ‬يوسف‭ ‬المساكني‮»‬‭.‬

ويتجدد‭ ‬اللقاء‭ ‬بين‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬نسور‭ ‬قرطاج‮»‬‭ ‬والمنتخب‭ ‬المالي‭ ‬بعدما‭ ‬تقابلا‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬الماليون‭ ‬كما‭ ‬خطف‭ ‬التونسي‭ ‬بطاقة‭ ‬التأهل‭ ‬الى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬الخصم‭ ‬عينه‭.‬





‮«‬أسود‭ ‬الأطلس‮»‬‭ ‬للتصالح‭ ‬مع‭ ‬اللقب‭ ‬

واتجهت‭ ‬الانظار‭ ‬الى‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬الذي‭ ‬يحاول‭ ‬التصالح‭ ‬مع‭ ‬اللقب‭ ‬القاري‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬زهاء‭ ‬نصف‭ ‬قرن‭ ‬على‭ ‬لقبه‭ ‬الوحيد‭ (‬1976‭)‬،‭ ‬إذ‭ ‬يعد‭ ‬مرشحاً‭ ‬فوق‭ ‬العادة‭ ‬لنيل‭ ‬اللقب‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬بعد‭ ‬وصوله‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬وليد‭ ‬الركراكي‭ ‬وتشكيلة‭ ‬مدججة‭ ‬بالنجوم‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬لكاس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وسيكون‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬أسود‭ ‬الأطلس‮»‬‭ ‬امام‭ ‬مواجهات‭ ‬في‭ ‬المتناول‭ ‬ضد‭ ‬منتخب‭ ‬جمهورية‭ ‬الكونغو‭ ‬الديمقراطية‭ ‬المتوج‭ ‬باللقب‭ ‬مرتين‭ (‬عامي‭ ‬1968‭ ‬و1974‭ ‬باسم‭ ‬زائير‭)‬،‭ ‬والزامبي‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬نسخة‭ ‬2012‭ ‬وتنزانيا‭ ‬القوة‭ ‬الصاعدة‭ ‬في‭ ‬الكرة‭ ‬الافريقية‭.‬

ورأى‭ ‬لاعب‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬أشرف‭ ‬حكيمي‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬حققه‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬سيشكل‭ ‬الحافز‭ ‬للذهاب‭ ‬بعيداً‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية،‭ ‬واضاف‭ ‬‮«‬ينبغي‭ ‬علينا‭ ‬ان‭ ‬نواصل‭ ‬تألقنا‭ ‬إنما‭ ‬ينبغي‭ ‬ان‭ ‬نركز‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‮»‬‭.‬

تستضيف‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬النهائيات‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬يناير‭ ‬الى‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭. ‬وتقام‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬ملاعب‭ ‬موزعة‭ ‬على‭ ‬خمسة‭ ‬مدن‭ ‬هي‭: ‬العاصمة‭ ‬أبيدجان،‭ ‬ياموسوكرو،‭ ‬بواكيه،‭ ‬كورهوغو‭ ‬وسان‭ ‬بيدرو‭.‬



