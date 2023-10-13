المراهنات الرياضية تستبعد تونالي وزانيولو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميلانو‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استبعد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬ساندرو‭ ‬تونالي‭ ‬والمهاجم‭ ‬نيكولو‭ ‬زانيولو‭ ‬من‭ ‬تجمع‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬مراهنات‭ ‬رياضية‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭. ‬

وأوضح‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬للعبة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إبلاغ‭ ‬تونالي‭ (‬23‭ ‬عاما‭) ‬وزانيولو‭ (‬24‭) ‬اللذين‭ ‬يخوضان‭ ‬غمار‭ ‬الدوري‭ ‬الانجليزي‭ ‬مع‭ ‬فريقي‭ ‬نيوكاسل‭ ‬وأستون‭ ‬فيلا‭ ‬توالياً‭ ‬بالتحقيق‭ ‬الذي‭ ‬يستهدفهما‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬تدريب‭ ‬الـ«سكوادرا‭ ‬أتزوري‮»‬‭ ‬في‭ ‬كوفرتشانو‭. ‬

وسيغيب‭ ‬اللاعبان‭ ‬عن‭ ‬مباراتي‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيطالي،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬أمام‭ ‬مالطا‭ ‬السبت‭ ‬وإنجلترا‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭. ‬

وكتب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإيطالي‭ ‬الذي‭ ‬سمح‭ ‬لتونالي‭ ‬وزانيولو‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬فريقيهما‭: ‬‮«‬لن‭ ‬يتمكن‭ ‬اللاعبان،‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة،‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬استحقاقات‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬أجل‭ ‬تعويض‭ ‬غياب‭ ‬الثنائي،‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬استدعاء‭ ‬مهاجم‭ ‬روما‭ ‬ستيفان‭ ‬الشعراوي‭ (‬29‭ ‬مباراة‭ ‬دولية،‭ ‬6‭ ‬أهداف‭) ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬مارس‭ ‬2021‭. ‬

ولم‭ ‬يعرف‭ ‬الشعراوي‭ ‬طريق‭ ‬الشباك‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬مباريات‭ ‬خاضها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المسابقات‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬بديلاً‭ ‬منذ‭ ‬وصول‭ ‬الدولي‭ ‬البلجيكي‭ ‬روميلو‭ ‬لوكاكو‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭ ‬من‭ ‬تشلسي‭ ‬الانجليزي‭. ‬

وتلقى‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيطالي‭ ‬ضربة‭ ‬معنوية‭ ‬جديدة،‭ ‬بعدما‭ ‬أكد‭ ‬الاتحاد‭ ‬مغادرة‭ ‬المهاجم‭ ‬فيديريكو‭ ‬كييزا‭ ‬لمركز‭ ‬التدريب‭ ‬وعودته‭ ‬إلى‭ ‬ناديه‭ ‬يوفنتوس‭ ‬بسبب‭ ‬مشكلات‭ ‬في‭ ‬عضلات‭ ‬فخذه‭. ‬

وكان‭ ‬كييزا،‭ ‬الذي‭ ‬خاض‭ ‬42‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬وسجل‭ ‬5‭ ‬أهداف،‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬صفوف‭ ‬‮«‬السيدة‭ ‬العجوز‮»‬‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الديربي‭ ‬على‭ ‬تورينو‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الاحد،‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭. ‬

وسجل‭ ‬المهاجم،‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬ركبته‭ ‬أبعدته‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬

وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬أعلن‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنه‭ ‬فتح‭ ‬تحقيقا‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬لتحديد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬نادي‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الدولي‭ ‬نيكولو‭ ‬فاجولي‭ (‬21‭ ‬عاماً‭) ‬قام‭ ‬بمراهنات‭ ‬رياضية‭. ‬ويشتبه‭ ‬في‭ ‬أنه‭ ‬استخدم‭ ‬عدة‭ ‬حسابات‭ ‬مختلفة‭ ‬على‭ ‬الانترنت‭ ‬للمراهنة‭ ‬في‭ ‬منصات‭ ‬سرية‭. ‬