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البرازيل تتعادل مع فنزويلاالأرجنتين تواصل انطلاقتها القوية في تصفيات مونديال 2026

10/13/2023 7:15:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بوينس‭ ‬آيرس‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬واصل‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬انطلاقته‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وحقق‭ ‬الفوز‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬حيث‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬باراجواي‭ ‬1‭/‬صفر‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ (‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭.‬

وسقط‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬فنزويلا‭ ‬1‭/‬1‭ ‬بينما‭ ‬تغلب‭ ‬منتخب‭ ‬الإكوادور‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬البوليفي‭ ‬2‭/‬1‭ ‬ومنتخب‭ ‬تشيلي‭ ‬على‭ ‬بيرو‭ ‬2‭/‬صفر‭.‬

وحسم‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬باراجواي‭ ‬بهدف‭ ‬وحيد‭ ‬سجله‭ ‬نيكولاس‭ ‬أوتاميندي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثالثة‭.‬

ورفع‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬رصيده‭ ‬بذلك‭ ‬إلى‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬منفردا‭ ‬بصدارة‭ ‬تصفيات‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬التي‭ ‬تتنافس‭ ‬بها‭ ‬عشرة‭ ‬منتخبات،‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬منتخب‭ ‬باراجواي‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭.‬

وبعد‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬انتصارين‭ ‬متتاليين‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مشوار‭ ‬التصفيات‭ ‬سقط‭ ‬المنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬فنزويلا‭ ‬ليهدر‭ ‬نقطتين‭ ‬على‭ ‬أرضه‭. ‬وتقدم‭ ‬منتخب‭ ‬البرازيل‭ ‬بهدف‭ ‬سجله‭ ‬جابرييل‭ ‬ماجاليس‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬50‭ ‬ثم‭ ‬أدرك‭ ‬إدوارد‭ ‬بيلو‭ ‬التعادل‭ ‬لمنتخب‭ ‬فنزويلا‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬85‭. ‬وارتفع‭ ‬رصيد‭ ‬البرازيل‭ ‬إلى‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬مقابل‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬لفنزويلا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭.‬

وتغلب‭ ‬منتخب‭ ‬تشيلي‭ ‬على‭ ‬بيرو‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭ ‬سجلهما‭ ‬دييجو‭ ‬فالديس‭ ‬وماركوس‭ ‬لوبيز‭ ‬لاعب‭ ‬بيرو‭ (‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭) ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬74‭ ‬و90‭.‬

وارتفع‭ ‬رصيد‭ ‬تشيلي‭ ‬بذلك‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬بيرو‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭.‬

وحقق‭ ‬منتخب‭ ‬الإكوادور‭ ‬فوزا‭ ‬مثيرا‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬البوليفي‭ ‬وتغلب‭ ‬عليه‭ ‬2‭/‬1‭ ‬ليكون‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬للإكوادور‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خسرت‭ ‬مباراتها‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬الأرجنتين‭.‬

وتقدم‭ ‬منتخب‭ ‬الإكوادور‭ ‬بهدف‭ ‬سجله‭ ‬كيندري‭ ‬بايز‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬45‭ ‬ثم‭ ‬تعادلت‭ ‬بوليفيا‭ ‬بهدف‭ ‬للاعب‭ ‬رودريجو‭ ‬راماللو‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬83‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخطف‭ ‬كيفن‭ ‬رودريجيز‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬للإكوادور‭ ‬في‭ ‬الثواني‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬المباراة‭.‬

وارتفع‭ ‬رصيد‭ ‬الإكوادور‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بينما‭ ‬ظلت‭ ‬بوليفيا‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬الأخير‭.‬

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