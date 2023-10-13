بايس أصغر هدافي أمريكا الجنوبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لاباز‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أصبح‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الإكوادوري‭ ‬كندري‭ ‬بايس‭ ‬أصغر‭ ‬مسجّل‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬تصفيات‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعدما‭ ‬هزّ‭ ‬شباك‭ ‬بوليفيا‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬لاباز‭ ‬وهو‭ ‬بعمر‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة‭ ‬وستة‭ ‬أشهر‭.‬

قال‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬بلاده‭ ‬2‭-‬1‭ ‬خارج‭ ‬أرضها‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬أساسي‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬وتسجيل‭ ‬هدف‭ ‬هنا‭ ‬هو‭ ‬امتياز‭ ‬لي‭ ‬ولمسيرتي‮»‬‭.‬

افتتح‭ ‬لاعب‭ ‬نادي‭ ‬إندبندينتي‭ ‬ديل‭ ‬فالي‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬45،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسجل‭ ‬زميله‭ ‬كيفن‭ ‬رودريغيس‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬البدل‭ ‬عن‭ ‬ضائع‭.‬

حطّم‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬يحمله‭ ‬الباراغوياني‭ ‬غوستافو‭ ‬نيفا‭ ‬ضد‭ ‬الإكوادور‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬1989‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬بعمر‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭ ‬و10‭ ‬أشهر‭.‬







