بايس أصغر هدافي أمريكا الجنوبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
لاباز (أ ف ب): أصبح لاعب الوسط الإكوادوري كندري بايس أصغر مسجّل في تاريخ تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم في كرة القدم، بعدما هزّ شباك بوليفيا الخميس في لاباز وهو بعمر السادسة عشرة وستة أشهر.
قال بعد فوز بلاده 2-1 خارج أرضها في الجولة الثالثة من التصفيات «هذا أمر أساسي بالنسبة لنا وتسجيل هدف هنا هو امتياز لي ولمسيرتي».
افتتح لاعب نادي إندبندينتي ديل فالي التسجيل في الدقيقة 45، قبل أن يسجل زميله كيفن رودريغيس هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت البدل عن ضائع.
حطّم الرقم القياسي في أميركا الجنوبية والذي كان يحمله الباراغوياني غوستافو نيفا ضد الإكوادور في 24 سبتمبر 1989 عندما كان بعمر السابعة عشرة و10 أشهر.
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