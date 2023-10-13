الإصابة تستبعد وليامس وبالدي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

إشبيلية‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سيفتقد‭ ‬المنتخب‭ ‬الاسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬خدمات‭ ‬جناحه‭ ‬نيكو‭ ‬وليامس‭ ‬ومدافعه‭ ‬أليخاندرو‭ ‬بالدي‭ ‬للإصابة،‭ ‬في‭ ‬مواجهته‭ ‬الحاسمة‭ ‬أمام‭ ‬النرويج‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬2024،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬ومدرب‭ ‬‮«‬لا‭ ‬روخا‮»‬‭ ‬لويس‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬فوينتي‭. ‬

واستدعى‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬فوينتي‭ ‬ظهير‭ ‬فياريال‭ ‬الأيسر‭ ‬ألفونسو‭ ‬بيدراسا‭ ‬ليحل‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬بالدي‭ (‬19‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬بحسب‭ ‬ناديه‭ ‬برشلونة‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬المقرّبة‭. ‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬قال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬اسكتلندا‭ ‬2‭-‬0‭ ‬إن‭ ‬لاعب‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬وليامس‭ (‬21‭ ‬عاما‭) ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬الضلوع،‭ ‬لكن‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬استبداله‭. ‬

وتلقت‭ ‬إسبانيا‭ ‬ضربة‭ ‬جديدة‭ ‬بإصابة‭ ‬وليامس‭ ‬وبالدي،‭ ‬حيث‭ ‬تعج‭ ‬صفوفها‭ ‬بالمصابين،‭ ‬أبرزهم‭ ‬جناح‭ ‬برشلونة‭ ‬المغربي‭ ‬الاصل‭ ‬لأمين‭ ‬جمال‭ ‬الذي‭ ‬حرّره‭ ‬الاتحاد‭ ‬بعد‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬التدريب‭ ‬وهو‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬فخذه‭. ‬

كما‭ ‬انضم‭ ‬بالدي‭ ‬وجمال‭ ‬إلى‭ ‬عيادة‭ ‬المصابين‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬7‭ ‬لاعبين،‭ ‬بينهم‭ ‬المهاجم‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي،‭ ‬وبيدري،‭ ‬والهولندي‭ ‬فرنكي‭ ‬دي‭ ‬يونغ‭ ‬والبرازيلي‭ ‬رافينيا،‭ ‬قبل‭ ‬مباراة‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬ضد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭. ‬

ويمكن‭ ‬للمنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬ثاني‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬متأخرا‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬مباريات‭ ‬عن‭ ‬اسكتلندا‭ ‬المتصدرة‭ ‬مع‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬مباريات‭ ‬حجز‭ ‬بطاقته‭ ‬إلى‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬النرويج‭ ‬الثالثة‭ (‬10‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬مباريات‭) ‬في‭ ‬أوسلو‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭. ‬



