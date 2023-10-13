Saturday, 14 October 2023 03:29 GMT

الإصابة تستبعد وليامس وبالدي

10/13/2023 7:15:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

إشبيلية‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سيفتقد‭ ‬المنتخب‭ ‬الاسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬خدمات‭ ‬جناحه‭ ‬نيكو‭ ‬وليامس‭ ‬ومدافعه‭ ‬أليخاندرو‭ ‬بالدي‭ ‬للإصابة،‭ ‬في‭ ‬مواجهته‭ ‬الحاسمة‭ ‬أمام‭ ‬النرويج‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬2024،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الاتحاد‭ ‬المحلي‭ ‬ومدرب‭ ‬‮«‬لا‭ ‬روخا‮»‬‭ ‬لويس‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬فوينتي‭. ‬

واستدعى‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬فوينتي‭ ‬ظهير‭ ‬فياريال‭ ‬الأيسر‭ ‬ألفونسو‭ ‬بيدراسا‭ ‬ليحل‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬بالدي‭ (‬19‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬بحسب‭ ‬ناديه‭ ‬برشلونة‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬المقرّبة‭. ‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬قال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬اسكتلندا‭ ‬2‭-‬0‭ ‬إن‭ ‬لاعب‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬وليامس‭ (‬21‭ ‬عاما‭) ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬الضلوع،‭ ‬لكن‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬استبداله‭. ‬

وتلقت‭ ‬إسبانيا‭ ‬ضربة‭ ‬جديدة‭ ‬بإصابة‭ ‬وليامس‭ ‬وبالدي،‭ ‬حيث‭ ‬تعج‭ ‬صفوفها‭ ‬بالمصابين،‭ ‬أبرزهم‭ ‬جناح‭ ‬برشلونة‭ ‬المغربي‭ ‬الاصل‭ ‬لأمين‭ ‬جمال‭ ‬الذي‭ ‬حرّره‭ ‬الاتحاد‭ ‬بعد‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬التدريب‭ ‬وهو‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬فخذه‭. ‬

كما‭ ‬انضم‭ ‬بالدي‭ ‬وجمال‭ ‬إلى‭ ‬عيادة‭ ‬المصابين‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬7‭ ‬لاعبين،‭ ‬بينهم‭ ‬المهاجم‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي،‭ ‬وبيدري،‭ ‬والهولندي‭ ‬فرنكي‭ ‬دي‭ ‬يونغ‭ ‬والبرازيلي‭ ‬رافينيا،‭ ‬قبل‭ ‬مباراة‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬ضد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭. ‬

ويمكن‭ ‬للمنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬ثاني‭ ‬المجموعة‭ ‬الاولى‭ ‬متأخرا‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬مباريات‭ ‬عن‭ ‬اسكتلندا‭ ‬المتصدرة‭ ‬مع‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬مباريات‭ ‬حجز‭ ‬بطاقته‭ ‬إلى‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬النرويج‭ ‬الثالثة‭ (‬10‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬مباريات‭) ‬في‭ ‬أوسلو‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭. ‬


MENAFN13102023000055011008ID1107239208

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث