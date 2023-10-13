الإصابة تستبعد وليامس وبالدي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
إشبيلية - (أ ف ب): سيفتقد المنتخب الاسباني لكرة القدم خدمات جناحه نيكو وليامس ومدافعه أليخاندرو بالدي للإصابة، في مواجهته الحاسمة أمام النرويج في تصفيات أمم أوروبا 2024، بحسب ما أعلن يوم الخميس الاتحاد المحلي ومدرب «لا روخا» لويس دي لا فوينتي.
واستدعى دي لا فوينتي ظهير فياريال الأيسر ألفونسو بيدراسا ليحل بدلا من بالدي (19 عاما)، الذي يعاني بحسب ناديه برشلونة من إصابة في العضلة المقرّبة.
من ناحية أخرى، قال الاتحاد الإسباني في بيان بعد الفوز على اسكتلندا 2-0 إن لاعب أتلتيك بلباو وليامس (21 عاما) يعاني من مشكلة في الضلوع، لكن لن يتم استبداله.
وتلقت إسبانيا ضربة جديدة بإصابة وليامس وبالدي، حيث تعج صفوفها بالمصابين، أبرزهم جناح برشلونة المغربي الاصل لأمين جمال الذي حرّره الاتحاد بعد وصوله إلى مركز التدريب وهو يعاني من إصابة في فخذه.
كما انضم بالدي وجمال إلى عيادة المصابين في برشلونة التي تضم 7 لاعبين، بينهم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وبيدري، والهولندي فرنكي دي يونغ والبرازيلي رافينيا، قبل مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد في الدوري في 28 الشهر الحالي.
ويمكن للمنتخب الإسباني ثاني المجموعة الاولى متأخرا بثلاث نقاط من 5 مباريات عن اسكتلندا المتصدرة مع 15 نقطة من 6 مباريات حجز بطاقته إلى أمم أوروبا في ألمانيا الصيف المقبل في حال فوزه على النرويج الثالثة (10 نقاط من 6 مباريات) في أوسلو غدا الأحد.
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