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مجزرة جديدة: 70 شهيدا وأكثر من 200 مصاب في قصف إسرائيلي لمواطنين نازحين بمدينة غزة

10/13/2023 7:10:40 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN / استشهد عشرات المواطنين وأصيب نحو 200، اليوم الجمعة، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين النازحين في مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استهدفت ثلاث قوافل لمواطنين في مواقع مختلفة على شارعي صلاح الدين والرشيد، ممن حاولوا الوصول إلى جنوب وادي غزة، ما أدى لاستشهاد 70 مواطنا جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 200 آخرين.

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