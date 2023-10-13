منظمات حقوقية دولية : إسرائيل استخدمت قنابل الفسفور ونحن نحقق في ذلك

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- Palestine News Network )
بيت لحم /PNN / قالت منظمات حقوقية دولية اليوم الجمعة ان جيش الاحتلال استخدم الفسفور الابيض المحرم دوليا موضحة انها تحقق في تفاصيل ما قامت به إسرائيل.
منظمات حقوقية دولية : إسرائيل استخدمت قنابل الفسفور ونحن نحقق في ذلك
و قالت منظمة العفو الدولية، إن الوحدات العسكرية الإسرائيلية التي تقصف غزة، مجهزة بقذائف الفوسفور الأبيض.
ونقلت وكالة الأناضول عن المنظمة، قولها عبر حسابها على منصة "إكس" اليوم الجمعة "، لقد تحقق مختبر أدلة الأزمات لدينا من أن الوحدات العسكرية الإسرائيلية التي تضرب غزة مجهزة بقذائف مدفعية من الفسفور الأبيض".
وأضافت "إننا نجري تحقيقًا في ما يبدو أنه استخدام للفسفور الأبيض في غزة، بما في ذلك في غارة وقعت بالقرب من فندق على الشاطئ في المدينة".
ولفتت المنظمة إلى أن "الفسفور الأبيض مادة حارقة تستخدم في الغالب لإنشاء حاجز دخان كثيف أو تحديد الأهداف، وهو يحترق في درجات حرارة عالية جدًا عند تعرضه للهواء ويمكن أن يستمر في الاحتراق داخل اللحم. كما يسبب ألمًا مروعًا وإصابات تغير الحياة ولا يمكن إخماده بالماء".
وأضافت "لذلك لا يجوز أبدًا استخدام الفسفور الأبيض في المناطق المدنية. وتعتبر غزة إحدى أشد المناطق اكتظاظًا بالسكان في العالم".
وتابعت "بينما نواصل التحقيق عن كثب في هذه الحالات المقلقة للغاية، نحث إسرائيل على احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الأوقات".
والخميس، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إنها تحققت من استخدام إسرائيل قنابل فسفورية في قطاع غزة وعلى الحدود اللبنانية.
هيومن رايت ووتش : استخدام الفوسفور الأبيض في غزة ولبنان في المناطق المأهولة يشكل خطراً جدياً على المدنيين
قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم، في إطلاق وثيقة تساؤلات حول الفوسفور الأبيض، إن استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض في العمليات العسكرية في غزة ولبنان يعرض المدنيين لخطر إصابات خطيرة وطويلة الأمد.
وقالت "هيومن رايتس ووتش في بيان لها إنها أكدت صحة مقاطع الفيديو التي التُقطت في لبنان وغزة في ١٠ و١١ أكتوبر ٢٠٢٣ على التوالي، والتي تظهر انفجارات جوية متعددة لقذائف الفوسفور الأبيض التي أطلقتها المدفعية فوق ميناء مدينة غزة وموقعين ريفيين على الحدود بين إسرائيل ولبنان، واستجوبت شخصين وصفا هجومًا في غزة.
وقالت المنظمة الدولية إن الفوسفور الأبيض، الذي يمكن استخدامه إما للتحديد والإشارة والتشويش، أو كسلاح لإشعال النيران التي تحرق الأشخاص والأشياء، لديه تأثير إشعال كبير يمكن أن يحرق بشدة الأشخاص ويشعل المباني والحقول وغيرها من الأشياء المدنية في المكان القريب. ويكبد استخدام الفوسفور الأبيض في غزة، وهي واحدة من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في العالم، خطراً على المدنيين وينتهك القانون الإنساني الدولي الذي يمنع تعريض المدنيين لخطر غير ضروري.
وقالت لاما فقيه، مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "كل مرة يتم فيها استخدام الفوسفور الأبيض في مناطق حضرية مزدحمة بالمدنيين، فإنه يشكل خطراً عالياً على الحروق المؤلمة والمعاناة المستمرة". وأضافت: "إن الفوسفور الأبيض غير مشروع ولا يفرق بين الأشخاص عندما يتم انفجاره في المناطق الحضرية المكتظة، حيث يمكن أن يحرق المنازل ويتسبب في أضرار فادحة للمدنيين".
في ١١ أكتوبر، أجرت "هيومن رايتس ووتش" مقابلة هاتفية مع شخصين من منطقة الميناء في مدينة غزة، ووصفوا الضربات التي تتفق مع استخدام الفوسفور الأبيض. كان أحدهما في الشارع في ذلك الوقت، بينما كان الآخر في مبنى مكتب قريب. وصف كلاهما الضربات الجوية المستمرة قبل رؤية انفجارات في السماء يتبعها ما وصفوه بخطوط بيضاء تنزلق نحو الأرض. وقدروا أن الهجوم وقع في الفترة بين الساعة ١١:٣٠ صباحاً و١ ظهراً. وقال كلاهما إن الرائحة كانت محبطة. وقال الشخص الذي كان في مكتبه إن الرائحة كانت قوية لدرجة أنه ذهب نحو النافذة ليرى ماذا يحدث، ثم قام بتصوير الضربة.
وقالت المنظمة انها راجعت "هيومن رايتس ووتش" الفيديو وأكدت أنه تم التقاطه في ميناء مدينة غزة، وحددت أن الذخيرة المستخدمة في الضربة كانت قذائف مدفعية بالفوسفور الأبيض ١٥٥ مم بانفجار جوي.
وقالت هيومن رايتس ووتش انها قامت أيضا بمراجعة فيديوهات من ١٠ أكتوبر من مواقع قرب الحدود بين إسرائيل ولبنان. تظهر كل فيديو ١٥٥ مم من قذائف الفوسفور الأبيض التي يبدو أنها تستخدم كحاجب دخان أو للتحديد والإشارة.
يشتعل الفوسفور الأبيض عند تعرضه للأكسجين الجوي ويستمر في الاحتراق حتى يتعرض لنقص الأكسجين أو يستنفد. تتسبب تفاعلاته الكيميائية في إنشاء حرارة مكثفة (حوالي ٨١٥ درجة مئوية / ١٥٠٠ درجة فهرنهايت) وضوء ودخان.
عند الاتصال، يمكن أن يحرق الفوسفور الأبيض الأشخاص بشكل حراري وكيميائي حتى العظم نظرًا لذوبانه بشكل كبير في الدهون وبالتالي في لحم الإنسان. يمكن أن تفاقم شظايا الفوسفور الأبيض الجروح حتى بعد العلاج ويمكن أن تدخل في الدورة الدموية وتسبب في فشل عدة أعضاء. يمكن أن تعود الجروح حتى البسيطة إلى الاشتعال عند إزالة الضمادات وتعريض الجروح للأكسجين. غالباً ما تكون الحروق البسيطة في غاية الخطورة. بالنسبة للناجين، تضيق الندبات الواسعة لنسيج العضلات وتخلق إعاقات جسدية. إن صدمة الهجوم والعلاج المؤلم الذي يتبعه والندبات التي تغير المظهر تؤدي إلى أذى نفسي واستبعاد اجتماعي.
و قالت "هيومن رايتس ووتش" إن استخدام الفوسفور الأبيض في المناطق المكتظة بالسكان في غزة ينتهك متطلبات القانون الإنساني الدولي لاتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لتجنب إصابة المدنيين وفقدان الأرواح. ويتزايد هذا القلق بناءً على الأسلوب المظهر في فيديوهات القذائف الجوية المنفجرة للفوسفور الأبيض. ينتشر انفجار القذائف الجوية للفوسفور الأبيض ١١٦ شريحة صوفية مشتعلة مشبعة بالمادة في منطقة تتراوح بين ١٢٥ و٢٥٠ مترًا في القطر، اعتمادًا على ارتفاع الانفجار، مما يعرض المزيد من المدنيين والهياكل المدنية للخطر في مقارنة بانفجار على الأرض محلي.
لم تعلق السلطات الإسرائيلية على ما إذا كانت استخدمت الفوسفور الأبيض خلال القتال المستمر
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