MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / قالت منظمات حقوقية دولية اليوم الجمعة ان جيش الاحتلال استخدم الفسفور الابيض المحرم دوليا موضحة انها تحقق في تفاصيل ما قامت به إسرائيل.

منظمات حقوقية دولية : إسرائيل استخدمت قنابل الفسفور ونحن نحقق في ذلك



و قالت منظمة العفو الدولية، إن الوحدات العسكرية الإسرائيلية التي تقصف غزة، مجهزة بقذائف الفوسفور الأبيض.

ونقلت وكالة الأناضول عن المنظمة، قولها عبر حسابها على منصة "إكس" اليوم الجمعة "، لقد تحقق مختبر أدلة الأزمات لدينا من أن الوحدات العسكرية الإسرائيلية التي تضرب غزة مجهزة بقذائف مدفعية من الفسفور الأبيض".

وأضافت "إننا نجري تحقيقًا في ما يبدو أنه استخدام للفسفور الأبيض في غزة، بما في ذلك في غارة وقعت بالقرب من فندق على الشاطئ في المدينة".

ولفتت المنظمة إلى أن "الفسفور الأبيض مادة حارقة تستخدم في الغالب لإنشاء حاجز دخان كثيف أو تحديد الأهداف، وهو يحترق في درجات حرارة عالية جدًا عند تعرضه للهواء ويمكن أن يستمر في الاحتراق داخل اللحم. كما يسبب ألمًا مروعًا وإصابات تغير الحياة ولا يمكن إخماده بالماء".

وأضافت "لذلك لا يجوز أبدًا استخدام الفسفور الأبيض في المناطق المدنية. وتعتبر غزة إحدى أشد المناطق اكتظاظًا بالسكان في العالم".

وتابعت "بينما نواصل التحقيق عن كثب في هذه الحالات المقلقة للغاية، نحث إسرائيل على احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الأوقات".

والخميس، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إنها تحققت من استخدام إسرائيل قنابل فسفورية في قطاع غزة وعلى الحدود اللبنانية.

هيومن رايت ووتش : استخدام الفوسفور الأبيض في غزة ولبنان في المناطق المأهولة يشكل خطراً جدياً على المدنيين

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم، في إطلاق وثيقة تساؤلات حول الفوسفور الأبيض، إن استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض في العمليات العسكرية في غزة ولبنان يعرض المدنيين لخطر إصابات خطيرة وطويلة الأمد.

وقالت "هيومن رايتس ووتش في بيان لها إنها أكدت صحة مقاطع الفيديو التي التُقطت في لبنان وغزة في ١٠ و١١ أكتوبر ٢٠٢٣ على التوالي، والتي تظهر انفجارات جوية متعددة لقذائف الفوسفور الأبيض التي أطلقتها المدفعية فوق ميناء مدينة غزة وموقعين ريفيين على الحدود بين إسرائيل ولبنان، واستجوبت شخصين وصفا هجومًا في غزة.

وقالت المنظمة الدولية إن الفوسفور الأبيض، الذي يمكن استخدامه إما للتحديد والإشارة والتشويش، أو كسلاح لإشعال النيران التي تحرق الأشخاص والأشياء، لديه تأثير إشعال كبير يمكن أن يحرق بشدة الأشخاص ويشعل المباني والحقول وغيرها من الأشياء المدنية في المكان القريب. ويكبد استخدام الفوسفور الأبيض في غزة، وهي واحدة من أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في العالم، خطراً على المدنيين وينتهك القانون الإنساني الدولي الذي يمنع تعريض المدنيين لخطر غير ضروري.

وقالت لاما فقيه، مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "كل مرة يتم فيها استخدام الفوسفور الأبيض في مناطق حضرية مزدحمة بالمدنيين، فإنه يشكل خطراً عالياً على الحروق المؤلمة والمعاناة المستمرة". وأضافت: "إن الفوسفور الأبيض غير مشروع ولا يفرق بين الأشخاص عندما يتم انفجاره في المناطق الحضرية المكتظة، حيث يمكن أن يحرق المنازل ويتسبب في أضرار فادحة للمدنيين".

في ١١ أكتوبر، أجرت "هيومن رايتس ووتش" مقابلة هاتفية مع شخصين من منطقة الميناء في مدينة غزة، ووصفوا الضربات التي تتفق مع استخدام الفوسفور الأبيض. كان أحدهما في الشارع في ذلك الوقت، بينما كان الآخر في مبنى مكتب قريب. وصف كلاهما الضربات الجوية المستمرة قبل رؤية انفجارات في السماء يتبعها ما وصفوه بخطوط بيضاء تنزلق نحو الأرض. وقدروا أن الهجوم وقع في الفترة بين الساعة ١١:٣٠ صباحاً و١ ظهراً. وقال كلاهما إن الرائحة كانت محبطة. وقال الشخص الذي كان في مكتبه إن الرائحة كانت قوية لدرجة أنه ذهب نحو النافذة ليرى ماذا يحدث، ثم قام بتصوير الضربة.

وقالت المنظمة انها راجعت "هيومن رايتس ووتش" الفيديو وأكدت أنه تم التقاطه في ميناء مدينة غزة، وحددت أن الذخيرة المستخدمة في الضربة كانت قذائف مدفعية بالفوسفور الأبيض ١٥٥ مم بانفجار جوي.



وقالت هيومن رايتس ووتش انها قامت أيضا بمراجعة فيديوهات من ١٠ أكتوبر من مواقع قرب الحدود بين إسرائيل ولبنان. تظهر كل فيديو ١٥٥ مم من قذائف الفوسفور الأبيض التي يبدو أنها تستخدم كحاجب دخان أو للتحديد والإشارة.

يشتعل الفوسفور الأبيض عند تعرضه للأكسجين الجوي ويستمر في الاحتراق حتى يتعرض لنقص الأكسجين أو يستنفد. تتسبب تفاعلاته الكيميائية في إنشاء حرارة مكثفة (حوالي ٨١٥ درجة مئوية / ١٥٠٠ درجة فهرنهايت) وضوء ودخان.

عند الاتصال، يمكن أن يحرق الفوسفور الأبيض الأشخاص بشكل حراري وكيميائي حتى العظم نظرًا لذوبانه بشكل كبير في الدهون وبالتالي في لحم الإنسان. يمكن أن تفاقم شظايا الفوسفور الأبيض الجروح حتى بعد العلاج ويمكن أن تدخل في الدورة الدموية وتسبب في فشل عدة أعضاء. يمكن أن تعود الجروح حتى البسيطة إلى الاشتعال عند إزالة الضمادات وتعريض الجروح للأكسجين. غالباً ما تكون الحروق البسيطة في غاية الخطورة. بالنسبة للناجين، تضيق الندبات الواسعة لنسيج العضلات وتخلق إعاقات جسدية. إن صدمة الهجوم والعلاج المؤلم الذي يتبعه والندبات التي تغير المظهر تؤدي إلى أذى نفسي واستبعاد اجتماعي.

و قالت "هيومن رايتس ووتش" إن استخدام الفوسفور الأبيض في المناطق المكتظة بالسكان في غزة ينتهك متطلبات القانون الإنساني الدولي لاتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لتجنب إصابة المدنيين وفقدان الأرواح. ويتزايد هذا القلق بناءً على الأسلوب المظهر في فيديوهات القذائف الجوية المنفجرة للفوسفور الأبيض. ينتشر انفجار القذائف الجوية للفوسفور الأبيض ١١٦ شريحة صوفية مشتعلة مشبعة بالمادة في منطقة تتراوح بين ١٢٥ و٢٥٠ مترًا في القطر، اعتمادًا على ارتفاع الانفجار، مما يعرض المزيد من المدنيين والهياكل المدنية للخطر في مقارنة بانفجار على الأرض محلي.

لم تعلق السلطات الإسرائيلية على ما إذا كانت استخدمت الفوسفور الأبيض خلال القتال المستمر



