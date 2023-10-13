1900 شهيد فلسطيني على الأقل بينهم 614 طفلا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة

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طالب الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، بوقف فوري لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتي راح ضحيتها 1900 شهيد على الأقل من بينهم 614 طفلا و370 سيدة، إلى جانب إصابة 7696 فلسطينيا بجراح مختلفة منهم 2000 طفل و1400 سيدة.

وأضاف القدرة في بيان صحفي الجمعة، إن الاحتلال الإسرائيلي خدع الفلسطينيين وأجبرهم على النزوح القسري ثم ضاعف إجرامه باستهدافهم عصر الجمعة، راح ضحيته نحو 200 فلسطيني بين شهيد وجريح، موضحا أن العالم "شاهد أن كافة ضحايا هذا الاستهداف هم عوائل بكاملها وصولا للجنين في بطن أمه. وجرى استهداف 3 سيارات إسعاف وإصابة 10 من طواقم الوزارة عند إخلاء الجرحى".

وبين أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين أدت إلى إبادة 50 عائلة داخل منازلهم وخلال نزوحهم القسري وهذه المجازر راح ضحيتها 500 شهيد من أفرادها.

وقال القدرة إن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في استهداف وقتل الكوادر الطبية والإسعافية خلال مهامها الإنسانية في إخلاء ضحايا العدوان مما أدى الى استشهاد 15 كادرا طبيا واصابة 27 آخرين

وأضاف أن الاستهداف الإسرائيلي المركز على سيارات الإسعاف أدى إلى تدمير 23 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة والتسبب في إضعاف القدرة الإسعافية في الميدان.

"إمعان الاحتلال في استهداف المستشفيات والمرافق الصحية يشكل تهديدا لحياة المرضى والجرحى والتي أسفرت عن إلحاق الضرر بـ 15 مرفقا صحيا وخروج العديد منها عن الخدمة"، وفق القدرة، الذي أكد أن هجمات الاحتلال أدت إلى إخلاء مستشفى الدرة للأطفال شرقي غزة ونقل المرضى والطواقم إلى مستشفى النصر للأطفال بعد استهدافه بقنابل الفسفور وهو المستشفى الثاني الذي يخرج عن الخدمة بعد مستشفى بيت حانون بسبب الاستهداف الإسرائيلي.

وأوضح أن االانتهاكات الإسرائيلية بحق الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية ووحدات الإسعاف هو "اعتداء سافر" على القوانين والمواثيق والأعراف الدولية التي تنص على حماية الطواقم الطبية ومرافقها في أوقات النزاعات والحروب.

وشدد القدرة على أن اشتداد العدوان الإسرائيلي والاستهداف المركز والمتكرر للأحياء السكنية وقطع الطرق المؤدية للمستشفيات "شكل تحدياً كبيرا" أمام طواقم الإسعاف والدفاع المدني في إخلاء ضحايا العدوان ولا زال عددا كبيرا منهم تحت الأنقاض.

وحذر من التبعات الخطيرة لوقف إمدادات الكهرباء على آلاف المرضى والجرحى، مؤكدا أن وقود المولدات الكهربائية في المستشفيات شارف على النفاد.

وأشار إلى أن الآلاف الفلسطينيين المشردين من بيوتهم يتوسدون ساحات المستشفيات أمام الأعداد الهائلة من الجرحى الذين تضيق بهم ممرات المستشفيات، مما بشكل ضغطاً مركباً على المنظومة الصحية الهشة.

وقال القدرة إن وزارة الصحة "تدق ناقوس الخطر" جراء استنزاف قدراتها الدوائية والوقود وإشغال تام لأسرة الأقسام والعنايات المركزة وغرف العمليات وتؤكد أن "القادم أسوأ".

وطالب بالعمل الفوري لفتح ممر آمن لضمان وصول الإمدادات الطبية والوقود والأسرة وسيارات الإسعاف والسماح بمغادرة مئات الجرحى والمرضى قبل فوات الأوان.

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