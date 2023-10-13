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نتنياهو: هجومنا على غزة ليس سوى البداية

10/13/2023 7:10:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الجمعة، إن الهجوم على قطاع غزة ليس سوى البداية.
وتابع نتنياهو: الحرب الدائرة ستستغرق وقتا أطول من أي وقت مضى.

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