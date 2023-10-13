نتنياهو: هجومنا على غزة ليس سوى البداية
التاريخ
10/13/2023 7:10:13 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الجمعة، إن الهجوم على قطاع غزة ليس سوى البداية.
وتابع نتنياهو: الحرب الدائرة ستستغرق وقتا أطول من أي وقت مضى.
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