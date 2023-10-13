القناة 12 العبرية: طائرة تحمل 50 جندياً تعرضت لصاروخ موجه أدى لتدميرها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 12 العبرية إنه وقبل تنفيذ هجوم حماس بوقت قصير السبت الماضي وصلت مروحية "يسعور" حيث كان على متنها عدد من الجنود المظليين إلى منطقة غلاف غزة.
وأضافت أن المروحية هبطت اضطرارياً بسبب خلل أصابها قي كيبوتس بئيري - ومع وصول مقاتلي القسام إلى الكيبوتس، تمكن القسام من استهداف المروحية بصاروخ موجه مما أدى إلى تدميرها بالكامل.
وأوضحت بأن الطائرة كانت تحمل 50 جندياً وعرضت صورة تحطمها دون ذكر لمصير الجنود.
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