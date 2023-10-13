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القناة 12 العبرية: طائرة تحمل 50 جندياً تعرضت لصاروخ موجه أدى لتدميرها

10/13/2023 7:10:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 12 العبرية إنه وقبل تنفيذ هجوم حماس بوقت قصير السبت الماضي وصلت مروحية "يسعور" حيث كان على متنها عدد من الجنود المظليين إلى منطقة غلاف غزة.
وأضافت أن المروحية هبطت اضطرارياً بسبب خلل أصابها قي كيبوتس بئيري - ومع وصول مقاتلي القسام إلى الكيبوتس، تمكن القسام من استهداف المروحية بصاروخ موجه مما أدى إلى تدميرها بالكامل.
وأوضحت بأن الطائرة كانت تحمل 50 جندياً وعرضت صورة تحطمها دون ذكر لمصير الجنود.

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