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رئيسة وزراء إيطاليا: دور الأردن يمكن أن يكون دقيقا

10/13/2023 7:10:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري – قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، الجمعة، إن الدور الذي تلعبه كل من الأردن ومصر بشأن الصراع في الشرق الأوسط يمكن أن يكون دقيقا.
وأضافت“كذلك قضية الرهائن، هناك محاورون يتحركون لفهم ما إذا كانت هناك هوامش لإيجاد حل لها”.
وذكرت رئيسة الحكومة الإيطالية، أن“الوضع حساس، لذلك أعتقد أن كل ما يمكننا القيام به هو مواصلة الحوار والتحدث والقيام بما يمكننا فعله”.

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