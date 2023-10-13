رئيسة وزراء إيطاليا: دور الأردن يمكن أن يكون دقيقا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري – قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، الجمعة، إن الدور الذي تلعبه كل من الأردن ومصر بشأن الصراع في الشرق الأوسط يمكن أن يكون دقيقا.
وأضافت“كذلك قضية الرهائن، هناك محاورون يتحركون لفهم ما إذا كانت هناك هوامش لإيجاد حل لها”.
وذكرت رئيسة الحكومة الإيطالية، أن“الوضع حساس، لذلك أعتقد أن كل ما يمكننا القيام به هو مواصلة الحوار والتحدث والقيام بما يمكننا فعله”.
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