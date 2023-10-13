الاحتلال يبلغ بإخلاء مستشفى العودة بغزة

الاحتلال يبلغ بإخلاء مستشفى العودة بغزة
التاريخ
10/13/2023 7:10:11 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت منظمة أطباء بلا حدود، مساء الجمعة، إن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ بإخلاء مستشفى العودة في جباليا شمالي قطاع غزة.
وأمهل الاحتلال الطواقم العاملة مدة ساعتين فقط للإخلاء.
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