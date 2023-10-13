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الاحتلال يبلغ بإخلاء مستشفى العودة بغزة

10/13/2023 7:10:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت منظمة أطباء بلا حدود، مساء الجمعة، إن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ بإخلاء مستشفى العودة في جباليا شمالي قطاع غزة.
وأمهل الاحتلال الطواقم العاملة مدة ساعتين فقط للإخلاء.

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